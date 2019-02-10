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11:29 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в игре с «Флоридой»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил в овертайме «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в столице США, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов на 57-й минуте перевел игру в овертайм, отличившись после передач Александра Овечкина и еще одного россиянина Дмитрия Орлова. Также у «Кэпиталз» дублем отметился Бретт Коннолли (26 и 47), а еще одну шайбу забросил Ларс Эллер (40). У гостей отличились Фрэнк Ватрано (13), Кит Яндл (14), Колтон Севиур (30), Дерик Брассар (41) и Майк Хоффман (62).

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В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Питтсбург Пингвинз», который выступал без травмированного россиянина Евгения Малкина, со счетом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1). Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 28 бросков в створ своих ворот из 32.

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов отметился заброшенной шайбой в матче против «Аризоны Койотис», но техасская команда уступила на выезде со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).

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Шайба российского защитника Никиты Зайцева помогла «Торонто Мейпл Лифс» обыграть на выезде «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу «Торонто». Еще в одном матче дня «Сан-Хосе Шаркс» обыграл в гостях «Эдмонтон Ойлерз» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

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Вашингтон Кэпиталз
4:5ОТ
0:2, 2:1, 2:1
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2010.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденБоб Бонер
Вратари
Брэйден ХолтбиРоберто Луонго
1-й период
05:34Иан Маккошен
10:54Ти. Джей. Оши
12:55Фрэнк Ватрано(Аарон Экблад, Винс Трочек)
13:30Кит Яндл(Денис Мальгин, Райли Шихан)
16:35Кристиан Дьос
2-й период
25:02Бретт Коннолли(Андре Бураковски)
29:17Колтон Сивиур(Аарон Экблад)
36:33Бретт Коннолли
39:19Ларс Эллер(Ник Дауд, Бретт Коннолли)
3-й период
40:07Дерик Брассар
46:12Бретт Коннолли(Андре Бураковски, Ларс Эллер)
56:54Евгений Кузнецов(Дмитрий I Орлов, Александр Овечкин)
59:56Бретт Коннолли
Овертайм
61:31Майк I Хоффман(Кит Яндл, Александр Барков)
Лучшие игроки матча
Майк I Хоффман (Флорида Пантерз), Бретт Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), Аарон Экблад (Флорида Пантерз)
Статистика
8Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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