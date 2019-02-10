Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в игре с «Флоридой»

Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в столице США, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов на 57-й минуте перевел игру в овертайм, отличившись после передач Александра Овечкина и еще одного россиянина Дмитрия Орлова. Также у «Кэпиталз» дублем отметился Бретт Коннолли (26 и 47), а еще одну шайбу забросил Ларс Эллер (40). У гостей отличились Фрэнк Ватрано (13), Кит Яндл (14), Колтон Севиур (30), Дерик Брассар (41) и Майк Хоффман (62).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-jPh0zXXlKQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Питтсбург Пингвинз», который выступал без травмированного россиянина Евгения Малкина, со счетом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1). Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 28 бросков в створ своих ворот из 32.

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов отметился заброшенной шайбой в матче против «Аризоны Койотис», но техасская команда уступила на выезде со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i1Msg-Y0-l8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шайба российского защитника Никиты Зайцева помогла «Торонто Мейпл Лифс» обыграть на выезде «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу «Торонто». Еще в одном матче дня «Сан-Хосе Шаркс» обыграл в гостях «Эдмонтон Ойлерз» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).