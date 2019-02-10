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10 февраля, источник: ТАСС

Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ

ТАСС, 10 февраля. «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Алекс Пьетранджело (23-я минута), российский форвард Владимир Тарасенко (25, 48, 61), Тайлер Бозак (10). У хозяев отличился Виктор Арвидссон (26, 47), Роман Йоси (43) и Филип Форсберг (53).

Тарасенко сделал четвертый хет-трик в регулярных чемпионатах в карьере, предыдущий он оформил 1 декабря 2016 года в матче против «Тампы» (5:4). Он набрал 41 очко в текущем сезоне (22 шайбы + 19 передач). Российский форвард стал шестым игроком в истории клуба, который забросил более 20 шайб в шести сезонах НХЛ подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 54 играх. «Нэшвилл» идет четвертым на Западе с 70 очками в 68 матчах.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет дома с «Нью- Джерси», «Нэшвилл» на домашней площадке сразится с «Детройтом». Обе встречи пройдут 13 февраля.

Нэшвилл Предаторз
4:5ОТ
0:0, 1:3, 3:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2010.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттКрэйг Беруби
Вратари
Юусе СаросДжейк Аллен
1-й период
07:32Кевин Фиала
10:13Джоэль Эдмундсон
14:31Пи. Кей. Суббан
2-й период
22:35Коди Маклеод
22:56Алекс Пьетранджело(Райан О`Райлли, Роберт Томас)
24:41Владимир Тарасенко(Джей Боумистер, Колтон Парэйко)
25:06Виктор Арвидссон(Райан Эллис, Роман Йоси)
25:51Тайлер Бозак(Джейден Шворц, Александр Стин)
33:06Маккензи Макичерн
36:30Райан Джохансен
37:25Владимир Тарасенко
3-й период
42:48Роман Йоси(Кевин Фиала, Райан Эллис)
46:10Виктор Арвидссон(Райан Джохансен, Маттиас Экхольм)
47:06Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Джей Боумистер)
49:37Алекс Пьетранджело
52:53Филип Форсберг(Райан Джохансен)
Овертайм
60:16Владимир Тарасенко
Лучшие игроки матча
Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Виктор Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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