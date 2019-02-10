Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ

Тарасенко сделал четвертый хет-трик в регулярных чемпионатах в карьере, предыдущий он оформил 1 декабря 2016 года в матче против «Тампы» (5:4). Он набрал 41 очко в текущем сезоне (22 шайбы + 19 передач). Российский форвард стал шестым игроком в истории клуба, который забросил более 20 шайб в шести сезонах НХЛ подряд.