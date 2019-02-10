Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ
ТАСС, 10 февраля. «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 10 февраля. «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Алекс Пьетранджело (23-я минута), российский форвард Владимир Тарасенко (25, 48, 61), Тайлер Бозак (10). У хозяев отличился Виктор Арвидссон (26, 47), Роман Йоси (43) и Филип Форсберг (53).
Тарасенко сделал четвертый
«Сент-Луис» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 54 играх. «Нэшвилл» идет четвертым на Западе с 70 очками в 68 матчах.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет дома с «Нью- Джерси», «Нэшвилл» на домашней площадке сразится с «Детройтом». Обе встречи пройдут 13 февраля.
|Питер Лавиолетт
|Крэйг Беруби
|Юусе Сарос
|Джейк Аллен
|07:32
|Кевин Фиала
|10:13
|Джоэль Эдмундсон
|14:31
|Пи. Кей. Суббан
|22:35
|Коди Маклеод
|22:56
|Алекс Пьетранджело(Райан О`Райлли, Роберт Томас)
|24:41
|Владимир Тарасенко(Джей Боумистер, Колтон Парэйко)
|25:06
|Виктор Арвидссон(Райан Эллис, Роман Йоси)
|25:51
|Тайлер Бозак(Джейден Шворц, Александр Стин)
|33:06
|Маккензи Макичерн
|36:30
|Райан Джохансен
|37:25
|Владимир Тарасенко
|42:48
|Роман Йоси(Кевин Фиала, Райан Эллис)
|46:10
|Виктор Арвидссон(Райан Джохансен, Маттиас Экхольм)
|47:06
|Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Джей Боумистер)
|49:37
|Алекс Пьетранджело
|52:53
|Филип Форсберг(Райан Джохансен)
|60:16
|Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Виктор Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0