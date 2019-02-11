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08:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасенко: хет-трик и 200 шайб в НХЛ. Русский снайпер вернулся

Благодаря хет-трику Владимира Тарасенко «Сент-Луис» одержал шестую победу подряд, обыграв «Нэшвилл» (5:4 ОТ).

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Источник: AP 2019

Владимир Тарасенко завладел шайбой в овертайме, обыграл всю тройку «Нэшвилла» и на 16-й секунде дополнительного периода оформил победный хет-трик (и забросил 200-ю шайбу в карьере в НХЛ). Российский снайпер принес «Сент-Луису» шестую победу подряд, причем один из лидеров «Запада» был повторно повержен второй раз за сутки. А ведь совсем недавно «Блюз» прозябали на дне конференции. Первая часть сезона сложилась в один беспробудный кошмар, а генменеджер готов был продать душу дьяволу и обменять любого из лидеров, только чтобы его команда перестала проигрывать.

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Майка Йео уволили, а временным наставником назначили Крэйга Беруби, который планомерно выправил ситуацию и со дна вытащил команду в зону «уайлд-кард». Из фарма подняли Джордана Биннингтона, и 25-летний кипер ухватился за шанс обеими руками. Одержал девять побед в десяти матчах и подвинул Джейка Аллена. Номинальный стартовый голкипер получил новую мотивацию, и в первом за 25 дней матче здорово подтащил «Блюз» в первые 40 минут, в итоге парировав 40 бросков.

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Поначалу обороне гостей пришлось попотеть, чтобы выстоять под стартовым запалом «Нэшвилла». Второй день кряду парни Питера Лавиолетта бились лбом в оборону вчерашнего аутсайдера, ставшего теперь одним из самых стабильных клубов в лиге. После перерыва замешательство сменилось апатией, когда «Сент-Луис выдал самые веселые 175 секунд игры — от гола в большинстве Пьетранджело до бэкхэнда от Бозака. В этот промежуток Тарасенко первый раз зажег красный свет за Саросом. Второй — едва не стал победным.

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В третьем периоде прижатые к стенке «Хищники» перешли на турбо-режим. Тройка Арвидссон — Джохансен — Форсберг остается одним из лучших сочетаний лиги. Парни сминали подсевших «блюзменов», и благодаря их стараниям «Предс» дважды героически сравнивали счет. Только все было напрасно. Новый «Русский танк» нацелился на победу, и его было уже не остановить. За восемь игр своей результативной серии Тарасенко набрал уже 12 (7+5) очков. «Сент-Луис» чудесно преобразился и еще пошумит в ближайшие два месяца, оставшиеся до плей-офф.

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Нэшвилл Предаторз
4:5ОТ
0:0, 1:3, 3:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2010.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттКрэйг Беруби
Вратари
Юусе СаросДжейк Аллен
1-й период
07:32Кевин Фиала
10:13Джоэль Эдмундсон
14:31Пи. Кей. Суббан
2-й период
22:35Коди Маклеод
22:56Алекс Пьетранджело(Райан О`Райлли, Роберт Томас)
24:41Владимир Тарасенко(Джей Боумистер, Колтон Парэйко)
25:06Виктор Арвидссон(Райан Эллис, Роман Йоси)
25:51Тайлер Бозак(Джейден Шворц, Александр Стин)
33:06Маккензи Макичерн
36:30Райан Джохансен
37:25Владимир Тарасенко
3-й период
42:48Роман Йоси(Кевин Фиала, Райан Эллис)
46:10Виктор Арвидссон(Райан Джохансен, Маттиас Экхольм)
47:06Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Джей Боумистер)
49:37Алекс Пьетранджело
52:53Филип Форсберг(Райан Джохансен)
Овертайм
60:16Владимир Тарасенко
Лучшие игроки матча
Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Виктор Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл Предаторз
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