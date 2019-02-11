Тарасенко: хет-трик и 200 шайб в НХЛ. Русский снайпер вернулся

Источник: AP 2019

Владимир Тарасенко завладел шайбой в овертайме, обыграл всю тройку «Нэшвилла» и на 16-й секунде дополнительного периода оформил победный хет-трик (и забросил 200-ю шайбу в карьере в НХЛ). Российский снайпер принес «Сент-Луису» шестую победу подряд, причем один из лидеров «Запада» был повторно повержен второй раз за сутки. А ведь совсем недавно «Блюз» прозябали на дне конференции. Первая часть сезона сложилась в один беспробудный кошмар, а генменеджер готов был продать душу дьяволу и обменять любого из лидеров, только чтобы его команда перестала проигрывать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Nbfxl9Xm0Fc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Майка Йео уволили, а временным наставником назначили Крэйга Беруби, который планомерно выправил ситуацию и со дна вытащил команду в зону «уайлд-кард». Из фарма подняли Джордана Биннингтона, и 25-летний кипер ухватился за шанс обеими руками. Одержал девять побед в десяти матчах и подвинул Джейка Аллена. Номинальный стартовый голкипер получил новую мотивацию, и в первом за 25 дней матче здорово подтащил «Блюз» в первые 40 минут, в итоге парировав 40 бросков.

Поначалу обороне гостей пришлось попотеть, чтобы выстоять под стартовым запалом «Нэшвилла». Второй день кряду парни Питера Лавиолетта бились лбом в оборону вчерашнего аутсайдера, ставшего теперь одним из самых стабильных клубов в лиге. После перерыва замешательство сменилось апатией, когда «Сент-Луис выдал самые веселые 175 секунд игры — от гола в большинстве Пьетранджело до бэкхэнда от Бозака. В этот промежуток Тарасенко первый раз зажег красный свет за Саросом. Второй — едва не стал победным.

В третьем периоде прижатые к стенке «Хищники» перешли на турбо-режим. Тройка Арвидссон — Джохансен — Форсберг остается одним из лучших сочетаний лиги. Парни сминали подсевших «блюзменов», и благодаря их стараниям «Предс» дважды героически сравнивали счет. Только все было напрасно. Новый «Русский танк» нацелился на победу, и его было уже не остановить. За восемь игр своей результативной серии Тарасенко набрал уже 12 (7+5) очков. «Сент-Луис» чудесно преобразился и еще пошумит в ближайшие два месяца, оставшиеся до плей-офф.