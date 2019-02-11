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08:58 (мск), источник: ТАСС

Карлайл отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НХЛ «Анахайм»

ТАСС, 11 февраля. Рэнди Карлайл отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу команды.

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Исполнять обязанности главного тренера будет генеральный менеджер клуба Боб Мюррей.

Под руководством Карлайла «Анахайм» стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2006/07. Помимо этого, клуб дважды принимал участие в финале Западной конференции (2006, 2017).

В нынешнем сезоне «Анахайм» занимает последнее место в турнирной таблице Запада. В активе команды 51 очко в 56 матчах, последние семь встреч команда проиграла.

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