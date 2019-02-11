Карлайл отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НХЛ «Анахайм»
ТАСС, 11 февраля. Рэнди Карлайл отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 11 февраля. Рэнди Карлайл отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
Исполнять обязанности главного тренера будет генеральный менеджер клуба Боб Мюррей.
Под руководством Карлайла «Анахайм» стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2006/07. Помимо этого, клуб дважды принимал участие в финале Западной конференции (2006, 2017).
В нынешнем сезоне «Анахайм» занимает последнее место в турнирной таблице Запада. В активе команды 51 очко в 56 матчах, последние семь встреч команда проиграла.