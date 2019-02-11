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09:01 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» в овертайме проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Варламов отразил 33 броска

ТАСС, 11 февраля. «Бостон» обыграл «Колорадо» в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Джон Мур (24-я минута) и Брэд Маршанд (65). У проигравших отличился Натан Маккиннон (20).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 33 броска.

«Бостон» выиграл первый домашний матч у «Колорадо» с 1998 года. «Колорадо» — единственная команда, которая смогла победить в Бостоне 10 раз подряд.

«Бостон» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 56 матчах. «Колорадо» расположился на 10-й строчке на Западе с 55 очками в 55 встречах.

Бостон Брюинз
2:1ОТ
0:1, 1:0, 0:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 2010.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиДжаред Беднар
Вратари
Ярослав ГалакСемен Варламов
1-й период
09:54Дэнтон Хейнен
16:19Габриэль Ландескуг
17:27Тори Краг
19:27Натан Маккиннон(Габриэль Ландескуг, Джей Ти Комфер)
2-й период
23:40Джон Мур(Чарли Макэвой, Брэд Маршан)
26:18Натан Маккиннон
27:45Карл Седерберг
3-й период
47:16Шон Керали
49:53Тори Краг
50:08Тайсон Бэрри
57:45Шелдон Дрис
Овертайм
64:03Брэд Маршан(Патрис Бержерон, Тори Краг)
Лучшие игроки матча
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Чарли Макэвой (Бостон Брюинз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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