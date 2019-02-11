«Колорадо» в овертайме проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Варламов отразил 33 броска
ТАСС, 11 февраля. «Бостон» обыграл «Колорадо» в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 11 февраля. «Бостон» обыграл «Колорадо» в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джон Мур (24-я минута) и Брэд Маршанд (65). У проигравших отличился Натан Маккиннон (20).
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 33 броска.
«Бостон» выиграл первый домашний матч у «Колорадо» с 1998 года. «Колорадо» — единственная команда, которая смогла победить в Бостоне 10 раз подряд.
«Бостон» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 56 матчах. «Колорадо» расположился на 10-й строчке на Западе с 55 очками в 55 встречах.
|Брюс Кэссиди
|Джаред Беднар
|Ярослав Галак
|Семен Варламов
|09:54
|Дэнтон Хейнен
|16:19
|Габриэль Ландескуг
|17:27
|Тори Краг
|19:27
|Натан Маккиннон(Габриэль Ландескуг, Джей Ти Комфер)
|23:40
|Джон Мур(Чарли Макэвой, Брэд Маршан)
|26:18
|Натан Маккиннон
|27:45
|Карл Седерберг
|47:16
|Шон Керали
|49:53
|Тори Краг
|50:08
|Тайсон Бэрри
|57:45
|Шелдон Дрис
|64:03
|Брэд Маршан(Патрис Бержерон, Тори Краг)
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Чарли Макэвой (Бостон Брюинз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0