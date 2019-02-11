Русский супербомбардир снова роняет Запад. Он зажег в дерби солнечного штата и вернулся на вершину
Кучеров опять забивает.
Кучеров опять забивает.
Даже у самых крутых бомбардиров и снайперов бывают провальные отрезки. Истина, вроде бы, простая и понятная, но каждый раз, когда
Чтобы начать выбираться из этой ямы Кучерову в какой степени потребовалось коснуться дна. В субботу он кошмарно провел матч против «Питтсбурга», который закончил с показателем полезности «-4». А в воскресенье в рейтинге лучших бомбардиров лиги его догнал Патрик Кейн из «Чикаго» — он в 2019-м в полном порядке.
Чтобы забить в ворота «Пантерз» россиянину потребовалось четыре минуты. Защитник Виктор Хедман исполнил форварда и завез шайбу в зону соперника, скинул ее на Никиту, а тот, недолго думая, проверил канадского голкипера Джеймса Раймера броском с острого угла. Вратарь к такому повороту событий оказался не готов.
Во втором периоде соперники устроили небольшую перестрелку — «Тампа» дважды увеличивала свой отрыв, но хоккеисты «Флориды» были против того, чтобы интрига в этом противостоянии умирала так рано. Отличился и русский швейцарец Денис Мальгин — шайба после его броска юркнула между ног Луи Доминге (Андрей Василевский в воскресенье отдыхал).
Во втором перерыве тренерский штаб «Пантерз» заменил Раймера на Роберто Луонго, но он продержался сухим ненамного дольше коллеги. Спустя четыре с половиной минуты после возобновления игры Кучеров и Джей Ти Миллер доставили шайбу до Брэйдена Поинта и «Тампа» в третий раз за вечер получила преимущество в два гола.
Оставшееся до конца периода время «Молнии» провели максимально собранно, а получив еще одну возможность поиграть в большинстве на последней минуте, добили соперника пятой шайбой. Идеальный пас Стэмкоса, точный бросок Кучерова — все это снова начало работать.
«Тампа» победила 5:2, а ее русский бомбардир впервые с 13 января набрал 3 очка за матч и был признан его первой звездой. Кучеров снова слегка оторвался от преследователей в бомбардирской гонке, но больше настолько неудачных серий ему до конца регулярного чемпионата лучше не выдавать. Иначе «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи» могут легко уплыть к
|Боб Бонер
|Джон Купер
|Джеймс Раймер(Роберто Луонго, Роберто Луонго)
|Луи Доминге
|04:02
|Никита Кучеров(Виктор Хедман, Антон Строльман)
|07:02
|Райан Кэллахэн
|17:08
|Дерик Брассар
|17:08
|Янни Гурд
|23:42
|Денис Мальгин
|24:09
|Брэйден Пойнт
|32:08
|Стивен Стэмкос(Джей.Ти. Миллер, Антон Строльман)
|33:11
|Фрэнк Ватрано(Джонатан Юбердо, Майкл Матесон)
|35:47
|Тайлер Джонсон
|37:51
|Райан Кэллахэн(Матье Жозеф)
|38:50
|Денис Мальгин(Трой Брауэр, Райли Шихан)
|43:23
|Винс Трочек
|44:25
|Брэйден Пойнт(Джей.Ти. Миллер, Никита Кучеров)
|51:54
|Никита Кучеров
|58:24
|Кит Яндл
|59:00
|Аарон Экблад
|59:12
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт)
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Райан Кэллахэн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Роберто Луонго (Флорида Пантерз)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0