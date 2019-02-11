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10:06 (мск), источник: Sport24

Русский супербомбардир снова роняет Запад. Он зажег в дерби солнечного штата и вернулся на вершину

Кучеров опять забивает.

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Даже у самых крутых бомбардиров и снайперов бывают провальные отрезки. Истина, вроде бы, простая и понятная, но каждый раз, когда топ-форвард неожиданно перестает забивать и набирать очки, невольно удивляешься. Только вчера он буквально разрывал одного соперника за другим, а сегодня выдает засуху длиной в несколько матчей. Ну как такое возможно? С середины января в кризис угодил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Лидер бомбардирской гонки не мог забить в 10 играх подряд, набрав в них всего-навсего 6 очков. По началу к черной полосе все относились с пониманием (с кем не бывает?), но с каждым следующей встречей она удивляла и расстраивала все больше.

Чтобы начать выбираться из этой ямы Кучерову в какой степени потребовалось коснуться дна. В субботу он кошмарно провел матч против «Питтсбурга», который закончил с показателем полезности «-4». А в воскресенье в рейтинге лучших бомбардиров лиги его догнал Патрик Кейн из «Чикаго» — он в 2019-м в полном порядке. Тут-то Кучеров и прорвало, в день дерби штата Флорида.

Чтобы забить в ворота «Пантерз» россиянину потребовалось четыре минуты. Защитник Виктор Хедман исполнил форварда и завез шайбу в зону соперника, скинул ее на Никиту, а тот, недолго думая, проверил канадского голкипера Джеймса Раймера броском с острого угла. Вратарь к такому повороту событий оказался не готов.

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Во втором периоде соперники устроили небольшую перестрелку — «Тампа» дважды увеличивала свой отрыв, но хоккеисты «Флориды» были против того, чтобы интрига в этом противостоянии умирала так рано. Отличился и русский швейцарец Денис Мальгин — шайба после его броска юркнула между ног Луи Доминге (Андрей Василевский в воскресенье отдыхал).

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Во втором перерыве тренерский штаб «Пантерз» заменил Раймера на Роберто Луонго, но он продержался сухим ненамного дольше коллеги. Спустя четыре с половиной минуты после возобновления игры Кучеров и Джей Ти Миллер доставили шайбу до Брэйдена Поинта и «Тампа» в третий раз за вечер получила преимущество в два гола.

Оставшееся до конца периода время «Молнии» провели максимально собранно, а получив еще одну возможность поиграть в большинстве на последней минуте, добили соперника пятой шайбой. Идеальный пас Стэмкоса, точный бросок Кучерова — все это снова начало работать.

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«Тампа» победила 5:2, а ее русский бомбардир впервые с 13 января набрал 3 очка за матч и был признан его первой звездой. Кучеров снова слегка оторвался от преследователей в бомбардирской гонке, но больше настолько неудачных серий ему до конца регулярного чемпионата лучше не выдавать. Иначе «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи» могут легко уплыть к кому-то из североамериканцев.

Флорида Пантерз
2:5
0:1, 2:2, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2111.02.2019, 02:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Боб БонерДжон Купер
Вратари
Джеймс Раймер(Роберто Луонго, Роберто Луонго)Луи Доминге
1-й период
04:02Никита Кучеров(Виктор Хедман, Антон Строльман)
07:02Райан Кэллахэн
17:08Дерик Брассар
17:08Янни Гурд
2-й период
23:42Денис Мальгин
24:09Брэйден Пойнт
32:08Стивен Стэмкос(Джей.Ти. Миллер, Антон Строльман)
33:11Фрэнк Ватрано(Джонатан Юбердо, Майкл Матесон)
35:47Тайлер Джонсон
37:51Райан Кэллахэн(Матье Жозеф)
38:50Денис Мальгин(Трой Брауэр, Райли Шихан)
3-й период
43:23Винс Трочек
44:25Брэйден Пойнт(Джей.Ти. Миллер, Никита Кучеров)
51:54Никита Кучеров
58:24Кит Яндл
59:00Аарон Экблад
59:12Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт)
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Райан Кэллахэн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Роберто Луонго (Флорида Пантерз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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