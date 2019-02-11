Русский супербомбардир снова роняет Запад. Он зажег в дерби солнечного штата и вернулся на вершину

Даже у самых крутых бомбардиров и снайперов бывают провальные отрезки. Истина, вроде бы, простая и понятная, но каждый раз, когда топ-форвард неожиданно перестает забивать и набирать очки, невольно удивляешься. Только вчера он буквально разрывал одного соперника за другим, а сегодня выдает засуху длиной в несколько матчей. Ну как такое возможно? С середины января в кризис угодил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Лидер бомбардирской гонки не мог забить в 10 играх подряд, набрав в них всего-навсего 6 очков. По началу к черной полосе все относились с пониманием (с кем не бывает?), но с каждым следующей встречей она удивляла и расстраивала все больше.

Чтобы начать выбираться из этой ямы Кучерову в какой степени потребовалось коснуться дна. В субботу он кошмарно провел матч против «Питтсбурга», который закончил с показателем полезности «-4». А в воскресенье в рейтинге лучших бомбардиров лиги его догнал Патрик Кейн из «Чикаго» — он в 2019-м в полном порядке. Тут-то Кучеров и прорвало, в день дерби штата Флорида.

Чтобы забить в ворота «Пантерз» россиянину потребовалось четыре минуты. Защитник Виктор Хедман исполнил форварда и завез шайбу в зону соперника, скинул ее на Никиту, а тот, недолго думая, проверил канадского голкипера Джеймса Раймера броском с острого угла. Вратарь к такому повороту событий оказался не готов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0uqR9c4xFj4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде соперники устроили небольшую перестрелку — «Тампа» дважды увеличивала свой отрыв, но хоккеисты «Флориды» были против того, чтобы интрига в этом противостоянии умирала так рано. Отличился и русский швейцарец Денис Мальгин — шайба после его броска юркнула между ног Луи Доминге (Андрей Василевский в воскресенье отдыхал).

Во втором перерыве тренерский штаб «Пантерз» заменил Раймера на Роберто Луонго, но он продержался сухим ненамного дольше коллеги. Спустя четыре с половиной минуты после возобновления игры Кучеров и Джей Ти Миллер доставили шайбу до Брэйдена Поинта и «Тампа» в третий раз за вечер получила преимущество в два гола.

Оставшееся до конца периода время «Молнии» провели максимально собранно, а получив еще одну возможность поиграть в большинстве на последней минуте, добили соперника пятой шайбой. Идеальный пас Стэмкоса, точный бросок Кучерова — все это снова начало работать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/V4UDajAWIK8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.