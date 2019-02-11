Молодой русский вратарь ошарашил Америку. Он обокрал канадский клуб, выдав героический матч

Источник: AP 2019

Российский вратарь Александр Георгиев в среду помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в серии буллитов. Казалось, на неделе на льду мы его больше не увидим — чаще всего, после любого, даже самого удачного матча Дэвид Куинн усаживает россиянина на скамейку запасных, доверяя место в воротах шведской легенде Хенрику Лундквисту. Но в воскресенье Георгиев неожиданно оказался в старте «Нью-Йорка» на домашнюю встречу с «Торонто».

Причин у такого решения может быть несколько. Например, пятничное поражение от «Каролины» со счетом 0:3. Или 24-й день рождения Александра, который выпал именно на матч с «Мэйпл Лифс». В любом случае, чем бы не руководствовался Куинн, о своем выборе он точно не пожалел.

Георгиев начал отрабатывать доверие уже в первом периоде. Например, он вот так спокойно остановил форварда первого звена соперника Зака Хаймана.

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А это самый невероятный сэйв русского кипера за стартовые 20 минут. Одна из главных звезд «Торонто», нападающий Джон Таварес обязан был забивать с очень близкого расстояния, но Георгиев каким-то немыслимым образом умудрился выручить хозяев. Американец сам не поверил в то, что произошло, и еще до остановки игры успел схватиться за лицо — как же так?!

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Да, один гол до первого перерыва россиянин пропустил, но его вины в этой шайбы не было. Привет Энтони Деанджело и его детской ошибке на чужой синей линии.

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Даже несмотря на этот провал, «Рейнджерс» выиграли двадцатиминутку. Мика Зибанежад ошарашил «Торонто» шайбой на 28-й секунде, а Джимми Веси мастерски завершил роскошную контратаку. Добавляем сюда 22 спасения Георгиева и получаем счет 2:1 к концу первого периода.

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Нападение «Торонто» — в топ-5 самых результативных в лиге. Если у Куинна и был план, как остановить атаку канадского клуба, то это был план имени Александра Георгиева. Вторую двадцатиминутку «Рейнджерс» проиграли по броскам в створ ворот 9−16, но сохранили преимущество в счете. Секрет прост — российский голкипер стоял стеной.

Совсем ничего не изменилось и после второго перерыва. «Торонто» терроризировало вратаря и оборону «Рейнджерс», но Георгиев был решительно настроен сделать себе шикарный подарок на день рождения. Он сохранял минимальное превосходство «Нью-Йорка», до тех пор, пока не ошибся его коллега из «Мэйпл Лифс» Гаррет Спаркс. Американец не справился с дальним и не очень сильным выстрелом Адама МакКуайда, по сути, подписав своей команде приговор.

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В концовке матча Георгиев еще раз испортил настроение Таваресу, украв у него еще один супермомент — пожалуй, именно в эту секунду все стало окончательно ясно.

4:1 — русский вратарь закончил этот фантастический вечером с 55-ю спасениями. Надо ли говорить, кто был признан первой звездой матча? Лучше пройдемся по достижениям Георгиева. Он стал вторым вратарем в истории «Рейнджерс» по количеству сэйвов за одну игру.

И шестым новичком в истории лиги, совершившим 55 и более спасений за матч.

Наконец, Александр — только второй кипер НХЛ, который так мощно провел свой день рождения.

Не будем в очередной говорить о том, что тренерский штаб «Рейнджерс» мог бы давать молодому россиянину больше шансов. Главное, что почти все возможности этого сезона он использует по полной. При таком подходе у Александра точно все впереди.