Тройку звезд дня в НХЛ составили российские игроки

Источник: AP 2019

В матче против «Нэшвилла» (5:4 ОТ) Тарасенко забросил три шайбы, в том числе победную в овертайме.

Второй звездой дня стал вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев. В матче против «Торонто» (4:1) он отразил 55 бросков из 56. 55 сейвов — рекорд среди вратарей «Рейнджерс» в матче, который закончился в основное время.