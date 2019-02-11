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10:34 (мск), источник: ТАСС

Тройку звезд дня в НХЛ составили российские игроки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В матче против «Нэшвилла» (5:4 ОТ) Тарасенко забросил три шайбы, в том числе победную в овертайме.

Второй звездой дня стал вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев. В матче против «Торонто» (4:1) он отразил 55 бросков из 56. 55 сейвов — рекорд среди вратарей «Рейнджерс» в матче, который закончился в основное время.

Третьей звездой дня признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забросивший две шайбы и сделавший одну результативную передачу в матче против «Флориды» (5:2). Российский форвард вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона, в его активе 84 очка.

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