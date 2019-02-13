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08:37 (мск), источник: ТАСС

Четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Калгари» в матче НХЛ

ТАСС, 13 февраля. «Тампа-Бэй» со счетом 6:3 обыграла «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Никита Кучеров набрал четыре балла за результативные действия, забросив шайбу и отдав три голевые передачи.

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Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Брэйден Пойнт (12-я минута), Седрик Пакетт (17), Кучеров (18), Энтони Сирелли (31), Янни Гурд (37) и Стивен Стэмкос (46). У гостей дублем отметился Шон Монахэн (30, 55), также гол на свой счет записал Марк Джиордано (19).

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Кучеров набрал 88 (25 шайб + 53 передачи) очков в текущем регулярном чемпионате. По этому показателю он является лучшим бомбардиром сезона в НХЛ. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев результативными действиями не отметился. Голкипер команды Андрей Василевский совершил 19 сейвов.

«Тампа» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 88 очков в 57 матчах. «Калгари» идет на третьей строчке Западной конференции, после 56 встреч команда имеет 74 очка. Следующий матч «Тампа» проведет 15 февраля дома с «Далласом». «Калгари» в тот же день сыграет на выезде с «Флоридой».

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В другой встрече «Сент-Луис» разгромил дома «Нью-Джерси» со счетом 8:3. Второй звездой матча был признан российский форвард хозяев Иван Барбашев, забросивший две шайбы и сделавший одну результативную передачу. На счету нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко два голевых паса. Барбашев набрал 18 (8+10) очков в регулярном чемпионате, в активе Тарасенко — 43 (22+21) балла.

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Результаты остальных встреч:

«Оттава» — «Каролина» — 1:4;.

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«Виннипег» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 (Павел Бучневич («Рейнджерс») — одна заброшенная шайба);.

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«Миннесота» — «Филадельфия» — 4:5 (Иван Проворов («Филадельфия») — одна заброшенная шайба);.

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«Нэшвилл» — «Детройт» — 2:3.

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