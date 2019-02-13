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08:49 (мск), источник: ТАСС

НХЛ отстранила Малкина на один матч за неспортивное поведение в игре с «Филадельфией»

ТАСС, 13 февраля. Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировал российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина за неспортивное поведение в матче с «Филадельфией». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2019

Малкин в третьем периоде матча, который завершился 12 февраля победой «Питтсбурга» со счетом 4:1, ударил клюшкой по лицу австрийского форварда «Филадельфии» Михаэля Раффля и был удален до конца игры за неспортивное поведение.

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Во вторник состоялось слушание дисциплинарного комитета лиги, по итогам которого россиянина дисквалифицировали на один матч, также игрок потеряет около $51 тыс. по условиям коллективного трудового соглашения. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Сам Малкин после матча заявил, что не хотел ударить Раффля.

В текущем сезоне на счету Малкина 56 очков (14 шайб + 42 передачи) в 51 игре. «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 65 очков после 56 встреч. Следующий матч клуб проведет на своей площадке против «Эдмонтона» 14 февраля.

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12 февраля© Ньюстюб
Филадельфия Флайерз
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2112.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center, 19103 зрителя
Главные тренеры
Скотт ГордонМайк Салливан
Вратари
Картер Харт(Картер Харт)Мэттью Мюррей
1-й период
01:17Ник Бьюгстад
08:19Сидни Кросби(Брайан Раст)
09:12Клод Жиру
2-й период
24:38Патрик Хернквист
27:04Ник Бьюгстад(Евгений Малкин, Фил Кессел)
30:55Джейк Гюнтцель
3-й период
54:46Джейк Гюнтцель(Крис Летанг, Сидни Кросби)
55:06Евгений Малкин
55:26Якуб Ворачек(Шейн Гостисбеер, Клод Жиру)
58:46Клод Жиру
58:46Джейк Гюнтцель
59:47Крис Летанг(Сидни Кросби)
Лучшие игроки матча
Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз)
Статистика
4Штрафное время18
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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