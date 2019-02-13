НХЛ отстранила Малкина на один матч за неспортивное поведение в игре с «Филадельфией»

Малкин в третьем периоде матча, который завершился 12 февраля победой «Питтсбурга» со счетом 4:1, ударил клюшкой по лицу австрийского форварда «Филадельфии» Михаэля Раффля и был удален до конца игры за неспортивное поведение.
Во вторник состоялось слушание дисциплинарного комитета лиги, по итогам которого россиянина дисквалифицировали на один матч, также игрок потеряет около $51 тыс. по условиям коллективного трудового соглашения. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Сам Малкин после матча заявил, что не хотел ударить Раффля.
В текущем сезоне на счету Малкина 56 очков (14 шайб + 42 передачи) в 51 игре. «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 65 очков после 56 встреч. Следующий матч клуб проведет на своей площадке против «Эдмонтона» 14 февраля.