«Колорадо» уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в Денвере во вторник, завершилась поражением хозяев льда со счетом 2:5 (1:1, 0:3, 1:1). В составе победителей по дублю оформили Каспери Капанен (на 4-й и 28-й минутах) и Назим Кадри (27, 36), также голом отметился Остон Мэттьюз (26). У «Колорадо» отличились Райан Грэйвз (16) и Александр Керфут (39). После четырех пропущенных шайб был заменен российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов.