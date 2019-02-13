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09:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Колорадо» уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» дома потерпел поражение от «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Денвере во вторник, завершилась поражением хозяев льда со счетом 2:5 (1:1, 0:3, 1:1). В составе победителей по дублю оформили Каспери Капанен (на 4-й и 28-й минутах) и Назим Кадри (27, 36), также голом отметился Остон Мэттьюз (26). У «Колорадо» отличились Райан Грэйвз (16) и Александр Керфут (39). После четырех пропущенных шайб был заменен российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов.

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В другом матче «Аризона» в гостях одержала победу над «Вегасом» со счетом 5:2.

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