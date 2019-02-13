Российский форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2019

Россиянин набрал четыре очка (шайба + три передачи) в матче с «Калгари» (6:3).

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Всего на его счету 88 (25+63) очков в текущем сезоне, Кучеров является лидером в списке бомбардиров НХЛ.

Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд, в активе которого также четыре очка (1+3) в матче с «Чикаго» (6:3).