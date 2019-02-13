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12:10 (мск), источник: ТАСС

Российский форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 13 февраля. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2019

Россиянин набрал четыре очка (шайба + три передачи) в матче с «Калгари» (6:3).

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Всего на его счету 88 (25+63) очков в текущем сезоне, Кучеров является лидером в списке бомбардиров НХЛ.

Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд, в активе которого также четыре очка (1+3) в матче с «Чикаго» (6:3).

Третьей звездой дня признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который отразил все 30 бросков по своим воротам в матче с «Флоридой» (3:0).

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