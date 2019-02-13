Российский форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 13 февраля. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 13 февраля. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Россиянин набрал четыре очка (шайба + три передачи) в матче с «Калгари» (6:3).
Всего на его счету 88 (25+63) очков в текущем сезоне, Кучеров является лидером в списке бомбардиров НХЛ.
Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд, в активе которого также четыре очка (1+3) в матче с «Чикаго» (6:3).
Третьей звездой дня признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который отразил все 30 бросков по своим воротам в матче с «Флоридой» (3:0).