«Питтсбург» без Малкина победил «Эдмонтон» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (23-я минута), Теодор Блюгер (27) и Джаред Макканн (60). У проигравших отличился Леон Драйзайтль (5).
Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировал Малкина за неспортивное поведение в предыдущем матче с «Филадельфией». Хоккеист в третьем периоде встречи, которая завершилась 12 февраля победой «Питтсбурга» со счетом 4:1, ударил клюшкой по лицу австрийскому форварду соперника Михаэлю Раффлю и был удален до конца игры за неспортивное поведение. Во вторник состоялось слушание дисциплинарного комитета лиги, по итогам которого россиянина дисквалифицировали на один матч, также он потеряет около $51 тыс. по условиям коллективного трудового соглашения. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ, сам Малкин после матча заявил, что не хотел ударить Раффля.
В текущем сезоне на счету россиянина 56 очков (14 шайб + 42 передачи) в 51 игре. «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 67 очков после 57 встречах. Следующий матч клуб проведет на своей площадке против «Калгари» 16 февраля.