«Питтсбург» без Малкина победил «Эдмонтон» в матче НХЛ

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировал Малкина за неспортивное поведение в предыдущем матче с «Филадельфией». Хоккеист в третьем периоде встречи, которая завершилась 12 февраля победой «Питтсбурга» со счетом 4:1, ударил клюшкой по лицу австрийскому форварду соперника Михаэлю Раффлю и был удален до конца игры за неспортивное поведение. Во вторник состоялось слушание дисциплинарного комитета лиги, по итогам которого россиянина дисквалифицировали на один матч, также он потеряет около $51 тыс. по условиям коллективного трудового соглашения. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ, сам Малкин после матча заявил, что не хотел ударить Раффля.