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08:27 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» без Малкина победил «Эдмонтон» в матче НХЛ

ТАСС, 14 февраля. «Питтсбург» дома обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встречу из-за дисквалификации пропускал нападающий хозяев Евгений Малкин.

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (23-я минута), Теодор Блюгер (27) и Джаред Макканн (60). У проигравших отличился Леон Драйзайтль (5).

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Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировал Малкина за неспортивное поведение в предыдущем матче с «Филадельфией». Хоккеист в третьем периоде встречи, которая завершилась 12 февраля победой «Питтсбурга» со счетом 4:1, ударил клюшкой по лицу австрийскому форварду соперника Михаэлю Раффлю и был удален до конца игры за неспортивное поведение. Во вторник состоялось слушание дисциплинарного комитета лиги, по итогам которого россиянина дисквалифицировали на один матч, также он потеряет около $51 тыс. по условиям коллективного трудового соглашения. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ, сам Малкин после матча заявил, что не хотел ударить Раффля.

В текущем сезоне на счету россиянина 56 очков (14 шайб + 42 передачи) в 51 игре. «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 67 очков после 57 встречах. Следующий матч клуб проведет на своей площадке против «Калгари» 16 февраля.

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Питтсбург Пингвинз
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2114.02.2019, 04:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанКен Хичкок
Вратари
Мэттью МюррейМикко Коскинен(Микко Коскинен)
1-й период
04:45Леон Драйзайтль(Коннор Макдэвид, Оскар Клефбом)
2-й период
21:55Тэннер Пирсон
22:30Брайан Раст(Мэтт Каллен, Брайан Дюмулин)
26:10Теодорс Блюгерс(Крис Летанг, Сидни Кросби)
31:48Брайан Раст
35:24Адам Ларссон
37:25Коннор Макдэвид
3-й период
59:00Джаред Маккэн
Лучшие игроки матча
Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Теодорс Блюгерс (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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