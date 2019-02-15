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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучеров — самый быстрый после Овечкина игрок, набравший 90 очков

Ранее россиянин вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб.

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Источник: AP 2019

После второго периода хозяева впереди со счётом 6:0.

Самым результативным игроком 40 минут стал лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ и форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Россиянин достиг отметки в 90 очков за сезон, для этого ему понадобилось 58 игр. Меньше (56) — только форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в сезоне 2009/10.

Теперь на счету Кучерова 92 очка в 58 матчах — 26 голов и 66 результативных передач. У Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» 82 балла.

Ранее россиянин вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб.

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