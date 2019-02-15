24 сейва Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3.
Счёт на восьмой минуте открыл канадский нападающий «островитян» Кейси Сизикас. Во втором периоде он оформил дубль. Точку в матче поставил Джош Бейли, отличившийся в конце второго игрового отрезка.
На счету российского нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина показатель полезности «-1», бросок в створ и силовой приём за 19.38 на льду (1.12 — в большинстве). Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27.
«Айлендерс» одержали пятую победу в шести матчах и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка. «Коламбус» (67) прервал серию из четырёх выигрышей и остался седьмым.
|Джон Торторелла
|Барри Тротц
|Сергей Бобровский
|Томас Грайсс
|07:06
|Кейси Сизикас(Кэл Клаттербак, Томас Грайсс)
|07:44
|Бун Дженнер
|23:30
|Дэвид Савар
|25:50
|Кейси Сизикас(Девон Тэйвз, Джош Бэйли)
|33:19
|Джонни Бойчак
|39:19
|Джош Бэйли(Том Кюнхакль, Мэтью Барзал)
Кейси Сизикас (Нью-Йорк Айлендерс), Томас Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс), Джош Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0