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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

24 сейва Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3.

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Источник: AP 2019

Счёт на восьмой минуте открыл канадский нападающий «островитян» Кейси Сизикас. Во втором периоде он оформил дубль. Точку в матче поставил Джош Бейли, отличившийся в конце второго игрового отрезка.

На счету российского нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина показатель полезности «-1», бросок в створ и силовой приём за 19.38 на льду (1.12 — в большинстве). Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27.

«Айлендерс» одержали пятую победу в шести матчах и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка. «Коламбус» (67) прервал серию из четырёх выигрышей и остался седьмым.

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Коламбус Блю Джэкетс
0:3
0:1, 0:2, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаБарри Тротц
Вратари
Сергей БобровскийТомас Грайсс
1-й период
07:06Кейси Сизикас(Кэл Клаттербак, Томас Грайсс)
07:44Бун Дженнер
2-й период
23:30Дэвид Савар
25:50Кейси Сизикас(Девон Тэйвз, Джош Бэйли)
33:19Джонни Бойчак
39:19Джош Бэйли(Том Кюнхакль, Мэтью Барзал)
Лучшие игроки матча
Кейси Сизикас (Нью-Йорк Айлендерс), Томас Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс), Джош Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
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