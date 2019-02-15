24 сейва Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»

Источник: AP 2019

Счёт на восьмой минуте открыл канадский нападающий «островитян» Кейси Сизикас. Во втором периоде он оформил дубль. Точку в матче поставил Джош Бейли, отличившийся в конце второго игрового отрезка.

На счету российского нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина показатель полезности «-1», бросок в створ и силовой приём за 19.38 на льду (1.12 — в большинстве). Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27.

«Айлендерс» одержали пятую победу в шести матчах и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка. «Коламбус» (67) прервал серию из четырёх выигрышей и остался седьмым.