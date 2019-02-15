Канадский клуб снова пострадал от русских. Теперь наш форвард забил ему бедром
20-я шайба в сезоне получилась для Дадонова не совсем обычной.
20-я шайба в сезоне получилась для Дадонова не совсем обычной.
Второй сезон после возвращения в Национальную хоккейную лигу складывается для Евгения Дадонова очень неоднозначно. С одной стороны, его статистика по сравнению с прошлым годом ухудшилась, как и результаты «Флориды» — весной 2018-го «Пантерз» до последнего рубились за
Перед домашней игрой с «Калгари», которая состоялась в ночь с четверга на пятницу, «Флорида» без вариантов сгорела в двух матчах подряд — 2:5 от «Тампы» и 0:3 от «Далласа». Не лучшее превью к противостоянию с едва ли не самым успешным клубом НХЛ прямо сейчас. Впрочем, и «Флэймз» неважно размялись перед визитом к «Пантерз» — тем же «Лайтнинг» во вторник они слились со счетом 3:6, Никита Кучеров в той игре набрал 4 очка.
На то, чтобы забить первую шайбу у «Флориды» и «Калгари» ушло больше 35 минут. Винить в не самом веселом сценарии нужно голкиперов. Джеймс Раймер и Майк Смит как начали подтаскивать с первых минут, так и были безупречны больше полутора периодов. Пару сэйвов, которые помогут в этом убедиться. Вот так свою команду выручал Смит.
А это умница Раймер сохранил на табло нули после обреза партнера на синей линии чужой зоны.
Сухой закон нарушил Дадонов, при чем сделал это довольно необычным способом. Марк Пысик стрельнул по воротам, а россиянин подкорректировал полет шайбы бедром. Таких нетрадиционным образом Евгений отметил голевой юбилей — он забил в 20-й раз в сезоне.
«Флорида» лидировала больше десяти минут, пока Янковски не распечатал Раймера броском из левого круга вбрасывания, но «Пантерз» такое развитие событий не смутило — вскоре преимущество себе они вернули. Потребовалось выигранное в зоне соперника вбрасывания, гиперактивые действия Дадонова на пятаке и идеальный по точности бросок Майка Хоффмана. Русский форвард поучаствовал в двух голах, борясь под воротами, — не самый привычный для него стиль.
Победу в основное время у клуба из солнечного штата украл защитник Расмус Андерссон, пробивший Раймера с солидной дистанции, но в серии буллитов «Пантеры»
|Боб Бонер
|Билл Питерс
|Джеймс Раймер
|Майк Смит
|25:48
|Оливер Кюлингтон
|35:17
|Евгений Дадонов(Марк Пайсик, Майк I Хоффман)
|36:14
|Аарон Экблад
|41:11
|Винс Трочек
|44:37
|Винс Трочек
|46:51
|Марк Янковски(Ноа Хэнифин, Майк Смит)
|46:51
|Командный штраф
|51:59
|Майк I Хоффман(Кит Яндл, Винс Трочек)
|57:36
|Элиас Линдхольм(Расмус Андерссон, Джонни Годро)
|победный бросок: Винс Трочек(Флорида Пантерз)
Джеймс Раймер (Флорида Пантерз), Винс Трочек (Флорида Пантерз), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0