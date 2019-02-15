Канадский клуб снова пострадал от русских. Теперь наш форвард забил ему бедром

Второй сезон после возвращения в Национальную хоккейную лигу складывается для Евгения Дадонова очень неоднозначно. С одной стороны, его статистика по сравнению с прошлым годом ухудшилась, как и результаты «Флориды» — весной 2018-го «Пантерз» до последнего рубились за плей-офф, а сегодня безнадежно отстают от зоны wild card. С другой, Евгений входит в топ-5 снайперского и бомбардирского рейтингов своей команды и у него еще есть достаточно времени, чтобы к концу регулярки выйти на цифры прошлого чемпионата.

Перед домашней игрой с «Калгари», которая состоялась в ночь с четверга на пятницу, «Флорида» без вариантов сгорела в двух матчах подряд — 2:5 от «Тампы» и 0:3 от «Далласа». Не лучшее превью к противостоянию с едва ли не самым успешным клубом НХЛ прямо сейчас. Впрочем, и «Флэймз» неважно размялись перед визитом к «Пантерз» — тем же «Лайтнинг» во вторник они слились со счетом 3:6, Никита Кучеров в той игре набрал 4 очка.

На то, чтобы забить первую шайбу у «Флориды» и «Калгари» ушло больше 35 минут. Винить в не самом веселом сценарии нужно голкиперов. Джеймс Раймер и Майк Смит как начали подтаскивать с первых минут, так и были безупречны больше полутора периодов. Пару сэйвов, которые помогут в этом убедиться. Вот так свою команду выручал Смит.

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А это умница Раймер сохранил на табло нули после обреза партнера на синей линии чужой зоны.

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Сухой закон нарушил Дадонов, при чем сделал это довольно необычным способом. Марк Пысик стрельнул по воротам, а россиянин подкорректировал полет шайбы бедром. Таких нетрадиционным образом Евгений отметил голевой юбилей — он забил в 20-й раз в сезоне.

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«Флорида» лидировала больше десяти минут, пока Янковски не распечатал Раймера броском из левого круга вбрасывания, но «Пантерз» такое развитие событий не смутило — вскоре преимущество себе они вернули. Потребовалось выигранное в зоне соперника вбрасывания, гиперактивые действия Дадонова на пятаке и идеальный по точности бросок Майка Хоффмана. Русский форвард поучаствовал в двух голах, борясь под воротами, — не самый привычный для него стиль.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/hoffman-pots-go-ahead-goal/t-300063264/c-65883903?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.