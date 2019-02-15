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10:00 (мск), источник: Sport24

Канадский клуб снова пострадал от русских. Теперь наш форвард забил ему бедром

20-я шайба в сезоне получилась для Дадонова не совсем обычной.

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Второй сезон после возвращения в Национальную хоккейную лигу складывается для Евгения Дадонова очень неоднозначно. С одной стороны, его статистика по сравнению с прошлым годом ухудшилась, как и результаты «Флориды» — весной 2018-го «Пантерз» до последнего рубились за плей-офф, а сегодня безнадежно отстают от зоны wild card. С другой, Евгений входит в топ-5 снайперского и бомбардирского рейтингов своей команды и у него еще есть достаточно времени, чтобы к концу регулярки выйти на цифры прошлого чемпионата.

Перед домашней игрой с «Калгари», которая состоялась в ночь с четверга на пятницу, «Флорида» без вариантов сгорела в двух матчах подряд — 2:5 от «Тампы» и 0:3 от «Далласа». Не лучшее превью к противостоянию с едва ли не самым успешным клубом НХЛ прямо сейчас. Впрочем, и «Флэймз» неважно размялись перед визитом к «Пантерз» — тем же «Лайтнинг» во вторник они слились со счетом 3:6, Никита Кучеров в той игре набрал 4 очка.

На то, чтобы забить первую шайбу у «Флориды» и «Калгари» ушло больше 35 минут. Винить в не самом веселом сценарии нужно голкиперов. Джеймс Раймер и Майк Смит как начали подтаскивать с первых минут, так и были безупречны больше полутора периодов. Пару сэйвов, которые помогут в этом убедиться. Вот так свою команду выручал Смит.

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А это умница Раймер сохранил на табло нули после обреза партнера на синей линии чужой зоны.

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Сухой закон нарушил Дадонов, при чем сделал это довольно необычным способом. Марк Пысик стрельнул по воротам, а россиянин подкорректировал полет шайбы бедром. Таких нетрадиционным образом Евгений отметил голевой юбилей — он забил в 20-й раз в сезоне.

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«Флорида» лидировала больше десяти минут, пока Янковски не распечатал Раймера броском из левого круга вбрасывания, но «Пантерз» такое развитие событий не смутило — вскоре преимущество себе они вернули. Потребовалось выигранное в зоне соперника вбрасывания, гиперактивые действия Дадонова на пятаке и идеальный по точности бросок Майка Хоффмана. Русский форвард поучаствовал в двух голах, борясь под воротами, — не самый привычный для него стиль.

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Победу в основное время у клуба из солнечного штата украл защитник Расмус Андерссон, пробивший Раймера с солидной дистанции, но в серии буллитов «Пантеры» все-таки взяли свое. Удачные попытки Александра Баркова и Винсента Трочека, помноженные на уверенные действия вратаря, принесли хозяева победу. У канадского клубы выездная серия пока не складывается совсем — три матча и всего два очка.

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Флорида Пантерз
3:2Б
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Боб БонерБилл Питерс
Вратари
Джеймс РаймерМайк Смит
2-й период
25:48Оливер Кюлингтон
35:17Евгений Дадонов(Марк Пайсик, Майк I Хоффман)
36:14Аарон Экблад
3-й период
41:11Винс Трочек
44:37Винс Трочек
46:51Марк Янковски(Ноа Хэнифин, Майк Смит)
46:51Командный штраф
51:59Майк I Хоффман(Кит Яндл, Винс Трочек)
57:36Элиас Линдхольм(Расмус Андерссон, Джонни Годро)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Винс Трочек(Флорида Пантерз)
Лучшие игроки матча
Джеймс Раймер (Флорида Пантерз), Винс Трочек (Флорида Пантерз), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз)
Статистика
8Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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НовостиМатчиСоставСтатистика
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