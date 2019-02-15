Василевский вышел на первое место в истории «Тампы» по количеству шат-аутов

Третьей звездой встречи стал вратарь «молний» Андрей Василевский. Он оформил пятый шат-аут в сезоне, отразив 32 броска. По количеству «сухих» матчей (17) он вышел на первое место в истории «Тампы», сравнявшись с Беном Бишопом.