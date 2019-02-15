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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

24 сейва Варламова помогли «Колорадо» прервать серию из восьми поражений

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 4:1.

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Источник: Reuters

«Лавины» прервали серию из восьми поражений.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доминик Тонинато, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Свен Андригетто. У «Виннипега» отличился Брэндон Танев.

Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 24 броска из 25. На счету Никиты Задорова 6 силовых приёмов и 2 блок-шота за 19.22 на льду (3.45 — в меньшинстве). Дмитрий Куликов не принимал участия в матче.

В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 3:1.

В составе «хищников» отличились Райан Хартман, Брайан Бойл и Виктор Арвидссон. У «Монреаля» заброшенной шайбой отметился Томаш Татар.

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Виннипег Джетс
1:4
1:2, 0:1, 0:1
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисДжаред Беднар
Вратари
Коннор ХеллебайкСемен Варламов
1-й период
05:21Доминик Тонинато(Эй. Джей Грир, Эрик Джонсон)
10:29Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Микко Рантанен)
10:53Брэндон Танев
2-й период
21:33Брэндон Танев
24:49Самуэль Жирар
26:12Джей Ти Комфер(Мэтью Нието)
3-й период
44:33Эрик Джонсон
49:47Брендан Лемье
49:47Эй. Джей Грир
53:14Бен Чиаро
54:09Свен Андригетто
56:21Свен Андригетто(Мэтью Нието, Мэттью Колверт)
56:58Брэндон Танев
59:49Джо Морроу
59:49Мэттью Колверт
59:49Мэттью Колверт
Лучшие игроки матча
Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Кайл Коннор (Виннипег Джетс)
Статистика
13Штрафное время15
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег Джетс
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