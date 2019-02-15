24 сейва Варламова помогли «Колорадо» прервать серию из восьми поражений

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доминик Тонинато, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Свен Андригетто. У «Виннипега» отличился Брэндон Танев.

Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 24 броска из 25. На счету Никиты Задорова 6 силовых приёмов и 2 блок-шота за 19.22 на льду (3.45 — в меньшинстве). Дмитрий Куликов не принимал участия в матче.