24 сейва Варламова помогли «Колорадо» прервать серию из восьми поражений
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 4:1.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 4:1.
«Лавины» прервали серию из восьми поражений.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доминик Тонинато, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Свен Андригетто. У «Виннипега» отличился Брэндон Танев.
Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 24 броска из 25. На счету Никиты Задорова 6 силовых приёмов и 2
В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 3:1.
В составе «хищников» отличились Райан Хартман, Брайан Бойл и Виктор Арвидссон. У «Монреаля» заброшенной шайбой отметился Томаш Татар.
|Пол Морис
|Джаред Беднар
|Коннор Хеллебайк
|Семен Варламов
|05:21
|Доминик Тонинато(Эй. Джей Грир, Эрик Джонсон)
|10:29
|Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Микко Рантанен)
|10:53
|Брэндон Танев
|21:33
|Брэндон Танев
|24:49
|Самуэль Жирар
|26:12
|Джей Ти Комфер(Мэтью Нието)
|44:33
|Эрик Джонсон
|49:47
|Брендан Лемье
|49:47
|Эй. Джей Грир
|53:14
|Бен Чиаро
|54:09
|Свен Андригетто
|56:21
|Свен Андригетто(Мэтью Нието, Мэттью Колверт)
|56:58
|Брэндон Танев
|59:49
|Джо Морроу
|59:49
|Мэттью Колверт
|59:49
|Мэттью Колверт
Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Кайл Коннор (Виннипег Джетс)
|13
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1