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10:39 (мск), источник: Sport24

Русский король хоккейной Америки. Кучеров врубил режим киллера и повторил достижение великого Лемье

У Никиты — 11 очков в трех матчах. Фантастика!

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«Это невероятный талант. У него есть способность находить партнёров, когда те даже не знают, что открыты».

«Он каждый матч создаёт огромное количество моментов. Когда он так действует, то очки сами к нему плывут».

Эти слова главный тренер «Тампы» Джон Купер и нападающий Брэйден Поинт произнесли после прошлой игры команды. Адресованы они были Никите Кучерову, который во вторник во встрече с «Калгари» набрал 4 очка. В четверг Купер и Поинт могли выйти к журналистам после матча с «Далласом» и повторить то же самое. Русский супербомбардир опять всех удивил.

Вообще, «Молнии», буксовавшие во второй половине января и начале февраля, вернулись в режим, который они соблюдали в декабре — тогда многих соперников клуб из штата Флорида уничтожал очень быстро, превращая большую часть игрового времени в формальность. Именно такая участь ждала «Даллас». «Тампа» развалила техасцев к концу первого периода, а очки так и плыли к невероятному таланту Кучерову.

Для начала хозяева реализовали большинство. Действовали они при розыгрыше лишнего нерасторопно, даже удивительно, как «Старз» позволили в итоге вывести Стивена Стэмкоса на идеальную позицию. Кучеров здесь заработал первый результативный балл.

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Через пять минут Кучеров выдал голевой ассист номер два. Он покатил шайбу на Михаила Сергачева, тот бросил, а безупречный пару дней назад Антон Худобин не смог выручить «Даллас», оставшись на прямых ногах.

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Спустя еще 16 секунд Худобин пропустил от Тайлера Джонсона и поехал отдыхать, впрочем, его сменщик Лэндон Боу тоже очень недолго оставался сухим. Ужасный для «Звезд» и прекрасный для «Молний» период завершился крутейшим выстрелом Кучерова в девятку.

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Наверняка Джиму Монгомери и его хоккеистам хотелось уже в первом перерыве собрать вещи и побыстрее покинуть Тампу, но им предстояло пережить этот позор до конца. Главный тренер «Далласа» вернул в ворота Худобина, но этот шаг отчаяния помог не сильно. В середине второй двадцатиминутке Алекс Киллорн положил пятую шайбу этого вечера, а ближе ко второй паузе в игре лидер сезона еще раз реализовал большинство. Кучеров на Стэмкоса, Стэмкос в ворота — 6:0.

Продолжать избиение хоккеисты «Лайтнинг» не захотели — в третьем периоде они бросили по воротам соперника всего два раза. «Даллас» же этим февральским вечером был не способен ни на что. «Тампа» победила в четвертый раз подряд, а Никита Кучеров в шестой раз в сезоне набрал 4 очка. Таким образом, лучший бмобардир НХЛ повторил достижение Ильи Ковальчука, Питера Форсберга, Марио Лемье и Адама Оутса. Правда, у тот же Лемье в одном из сезонов выдал 13 матчей с 4+ результативными баллами.

Кроме того, Никита стал вторым российским хоккеистом в истории по скорости достижения отметки в 90 очков за сезон. У форварда «Тампы» на это ушло 58 матчей, а первое место продолжает удерживать Александр Овечкин, который в чемпионате 2009−2010 уложился в 56 игр.

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Последнее, что нужно знать об этой игре — шатаут Андрея Василевского помог ему выйти на первое место в истории «Лайтнинг» по количеству матчей «на ноль». Русские продолжают переписывать историю лучшей команды Америки прямо сейчас.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
6:0
4:0, 2:0, 0:0
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДжим Монтгомери
Вратари
Андрей ВасилевскийАнтон Худобин(Лэндон Боу, Антон Худобин, Лэндон Боу)
1-й период
02:41Тэйлор Федун
07:11Маттиас Янмарк
07:19Стивен Стэмкос(Ондржей Палат, Никита Кучеров)
12:39Михаил Сергачев(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
12:53Тайлер Джонсон(Ондржей Палат, Стивен Стэмкос)
14:40Никита Кучеров(Алекс Киллорн)
18:14Джей.Ти. Миллер
2-й период
28:23Алекс Киллорн(Энтони Чирелли, Антон Строльман)
35:10Тайлер Сегин
36:28Стивен Стэмкос(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
3-й период
43:49Александр Радулов
44:55Алекс Киллорн
48:07Адам Эрне
48:07Джейми Бенн
48:07Джейми Бенн
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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