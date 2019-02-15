Русский король хоккейной Америки. Кучеров врубил режим киллера и повторил достижение великого Лемье
У Никиты — 11 очков в трех матчах. Фантастика!
У Никиты — 11 очков в трех матчах. Фантастика!
«Это невероятный талант. У него есть способность находить партнёров, когда те даже не знают, что открыты».
«Он каждый матч создаёт огромное количество моментов. Когда он так действует, то очки сами к нему плывут».
Эти слова главный тренер «Тампы» Джон Купер и нападающий Брэйден Поинт произнесли после прошлой игры команды. Адресованы они были Никите Кучерову, который во вторник во встрече с «Калгари» набрал 4 очка. В четверг Купер и Поинт могли выйти к журналистам после матча с «Далласом» и повторить то же самое. Русский супербомбардир опять всех удивил.
Вообще, «Молнии», буксовавшие во второй половине января и начале февраля, вернулись в режим, который они соблюдали в декабре — тогда многих соперников клуб из штата Флорида уничтожал очень быстро, превращая большую часть игрового времени в формальность. Именно такая участь ждала «Даллас». «Тампа» развалила техасцев к концу первого периода, а очки так и плыли к невероятному таланту Кучерову.
Для начала хозяева реализовали большинство. Действовали они при розыгрыше лишнего нерасторопно, даже удивительно, как «Старз» позволили в итоге вывести Стивена Стэмкоса на идеальную позицию. Кучеров здесь заработал первый результативный балл.
Через пять минут Кучеров выдал голевой ассист номер два. Он покатил шайбу на Михаила Сергачева, тот бросил, а безупречный пару дней назад Антон Худобин не смог выручить «Даллас», оставшись на прямых ногах.
Спустя еще 16 секунд Худобин пропустил от Тайлера Джонсона и поехал отдыхать, впрочем, его сменщик Лэндон Боу тоже очень недолго оставался сухим. Ужасный для «Звезд» и прекрасный для «Молний» период завершился крутейшим выстрелом Кучерова в девятку.
Наверняка Джиму Монгомери и его хоккеистам хотелось уже в первом перерыве собрать вещи и побыстрее покинуть Тампу, но им предстояло пережить этот позор до конца. Главный тренер «Далласа» вернул в ворота Худобина, но этот шаг отчаяния помог не сильно. В середине второй двадцатиминутке Алекс Киллорн положил пятую шайбу этого вечера, а ближе ко второй паузе в игре лидер сезона еще раз реализовал большинство. Кучеров на Стэмкоса, Стэмкос в ворота — 6:0.
Продолжать избиение хоккеисты «Лайтнинг» не захотели — в третьем периоде они бросили по воротам соперника всего два раза. «Даллас» же этим февральским вечером был не способен ни на что. «Тампа» победила в четвертый раз подряд, а Никита Кучеров в шестой раз в сезоне набрал 4 очка. Таким образом, лучший бмобардир НХЛ повторил достижение Ильи Ковальчука, Питера Форсберга, Марио Лемье и Адама Оутса. Правда, у тот же Лемье в одном из сезонов выдал 13 матчей с 4+ результативными баллами.
Кроме того, Никита стал вторым российским хоккеистом в истории по скорости достижения отметки в 90 очков за сезон. У форварда «Тампы» на это ушло 58 матчей, а первое место продолжает удерживать Александр Овечкин, который в чемпионате 2009−2010 уложился в 56 игр.
Последнее, что нужно знать об этой игре — шатаут Андрея Василевского помог ему выйти на первое место в истории «Лайтнинг» по количеству матчей «на ноль». Русские продолжают переписывать историю лучшей команды Америки прямо сейчас.
|Джон Купер
|Джим Монтгомери
|Андрей Василевский
|Антон Худобин(Лэндон Боу, Антон Худобин, Лэндон Боу)
|02:41
|Тэйлор Федун
|07:11
|Маттиас Янмарк
|07:19
|Стивен Стэмкос(Ондржей Палат, Никита Кучеров)
|12:39
|Михаил Сергачев(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
|12:53
|Тайлер Джонсон(Ондржей Палат, Стивен Стэмкос)
|14:40
|Никита Кучеров(Алекс Киллорн)
|18:14
|Джей.Ти. Миллер
|28:23
|Алекс Киллорн(Энтони Чирелли, Антон Строльман)
|35:10
|Тайлер Сегин
|36:28
|Стивен Стэмкос(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
|43:49
|Александр Радулов
|44:55
|Алекс Киллорн
|48:07
|Адам Эрне
|48:07
|Джейми Бенн
|48:07
|Джейми Бенн
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0