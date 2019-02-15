«Чикаго» обыграл «Нью-Джерси» благодаря голу Анисимова и трём очкам Кейна

К 17-й минуте «дьяволы» повели со счётом 2:0, отличились Деймон Сиверсон и Трэвис Зэйджак. Ещё до первого перерыва Патрик Кейн одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке Дрейк Каджула и Джонатан Тэйвз вывели «Чикаго» вперёд. Впоследствии заброшенными шайбами отметились Артём Анисимов и Брэндон Саад.

Также на счету Анисимова результативная передача, 2 броска в створ и силовой приём за 15.35 на льду. Самым результативным игроком встречи стал Патрик Кейн, преследующий Никиту Кучерова в бомбардирской гонке. Он набрал 3 (1+2) очка.