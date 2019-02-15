«Чикаго» обыграл «Нью-Джерси» благодаря голу Анисимова и трём очкам Кейна
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.
К 17-й минуте «дьяволы» повели со счётом 2:0, отличились Деймон Сиверсон и Трэвис Зэйджак. Ещё до первого перерыва Патрик Кейн одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке Дрейк Каджула и Джонатан Тэйвз вывели «Чикаго» вперёд. Впоследствии заброшенными шайбами отметились Артём Анисимов и Брэндон Саад.
Также на счету Анисимова результативная передача, 2 броска в створ и силовой приём за 15.35 на льду. Самым результативным игроком встречи стал Патрик Кейн, преследующий Никиту Кучерова в бомбардирской гонке. Он набрал 3 (1+2) очка.
|Джереми Коллитон
|Джон Хайнс
|Кэм Уорд(Кэм Уорд)
|Кори Шнайдер
|04:31
|Нико Хишир
|07:14
|Дэймон Сиверсон(Бретт Сени)
|15:31
|Брент Сибрук
|16:42
|Трэвис Зэйджак(Маркус Юханссон, Йеспер Братт)
|18:17
|Патрик Кейн(Дилан Сикура, Артем Анисимов)
|20:20
|Дрейк Каджула(Патрик Кейн, Данкан Кит)
|20:46
|Трэвис Зэйджак
|33:12
|Джонатан Тэйвз(Патрик Кейн, Слэйтер Куккук)
|35:57
|Кевин Руни
|44:26
|Коннор Мерфи
|53:36
|Артем Анисимов(Эрик I Густафссон, Брэндон Саад)
|54:54
|Маркус Крюгер
|55:15
|Брэндон Саад
Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Кэм Уорд (Чикаго Блэкхокс), Джонатан Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0