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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чикаго» обыграл «Нью-Джерси» благодаря голу Анисимова и трём очкам Кейна

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

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К 17-й минуте «дьяволы» повели со счётом 2:0, отличились Деймон Сиверсон и Трэвис Зэйджак. Ещё до первого перерыва Патрик Кейн одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке Дрейк Каджула и Джонатан Тэйвз вывели «Чикаго» вперёд. Впоследствии заброшенными шайбами отметились Артём Анисимов и Брэндон Саад.

Также на счету Анисимова результативная передача, 2 броска в створ и силовой приём за 15.35 на льду. Самым результативным игроком встречи стал Патрик Кейн, преследующий Никиту Кучерова в бомбардирской гонке. Он набрал 3 (1+2) очка.

Чикаго Блэкхокс
5:2
1:2, 2:0, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2019, 04:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонДжон Хайнс
Вратари
Кэм Уорд(Кэм Уорд)Кори Шнайдер
1-й период
04:31Нико Хишир
07:14Дэймон Сиверсон(Бретт Сени)
15:31Брент Сибрук
16:42Трэвис Зэйджак(Маркус Юханссон, Йеспер Братт)
18:17Патрик Кейн(Дилан Сикура, Артем Анисимов)
2-й период
20:20Дрейк Каджула(Патрик Кейн, Данкан Кит)
20:46Трэвис Зэйджак
33:12Джонатан Тэйвз(Патрик Кейн, Слэйтер Куккук)
35:57Кевин Руни
3-й период
44:26Коннор Мерфи
53:36Артем Анисимов(Эрик I Густафссон, Брэндон Саад)
54:54Маркус Крюгер
55:15Брэндон Саад
Лучшие игроки матча
Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Кэм Уорд (Чикаго Блэкхокс), Джонатан Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго Блэкхокс
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