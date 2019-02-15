Форвард из Сибири рвет лучшую лигу мира. Теперь он положил дубль, приговорив еще один клуб из США
Тарасенко в нереальном огне.
Тарасенко в нереальном огне.
Нет в этом мире человека, который еще в декабре 2018-го мог предположить, что в феврале 2019-го хоккейные болельщики, эксперты и журналисты будут восхищаться «Сент-Луисом», а российского форварда «Блюз» Владимира Тарасенко и вовсе носить на руках. Преображение, перерождение, камбэк года — к тому, что случилось с «Музыкантами» можно подбирать разные определения, но объяснить этот феномен логически вряд ли возможно. Клуб, которому полтора месяца назад многие предлагали начинать готовиться к следующему сезону,
Его природу на днях попытался объяснить Тарасенко:
«Много всего происходило в начале сезона. И тренера поменяли, и много негатива появилось. Но когда пришёл новый наставник, то и ребята стали относиться друг к другу иначе. Сейчас у нас более дружелюбный коллектив. Заметно по матчам, как все радуются за товарищей. Раньше было тоже так, но разные слухи создавали гнетущую атмосферу. И когда в команде дело доходит до отставки тренера, это тяжело сказывается на всех. Мы очень долго искали уверенность в себе. Но потом выиграли один матч, за ним второй и поняли, как надо работать, как надо дальше побеждать». (Официальный сайт НХЛ).
Уверенности у сегодняшнего «Сент-Луиса», действительно, хоть отбавляй. В конце прошлой недели команда в овертайме дожала «Нэвшилл», который по ходу игры отыгрался со счета 1:3. В начале этой «Блюзмены» камня на камне не оставили от «Нью-Джерси» — 8:3. А какой Тарасенко? Против «Предаторз» —
«Койоты» держались всего три минуты, а дальше случилась образцовая атака их соперника. «Сент-Луис» преодолел расстояние от своих до чужих ворот в три передачи, а защитник Джоэл Эдмундсон на мгновение почувствовал себя центрфорвардом, ворвавшись в зону хозяев и в касание переправив шайбу в ворота.
Не сказать, что «Аризона» поплыла, но «Блюзмены» уже подсели на иглу собственной уверенности. Из семи бросков за первый период они выжали два гола — во втором снова поучаствовал Эдмундсон, бросок которого превратился в результативный ассист, благодаря подправлению Тарасенко.
10 матчей подряд с набранными очками (серия продолжается с 19 января) — новосибирец продолжает улучшать личный рекорд.
Во второй двадцатиминутке игра снова выглядела равной, а отличие между командами заключалось лишь в одном. «Аризона» свои шансы не использовала — здесь гости должны сказать спасибо
А вот у «Блюзменов» с эффективностью был полный порядок. За три с половиной минуты до второго перерыва Брэйден Шенн нашел Тарасенко в левом круге вбрасывания и Русский Танк партнера не подвел, реализовав большинство.
Третьего
|Рик Токкет
|Крэйг Беруби
|Дарси Кюмпер
|Джордан Биннингтон
|03:33
|Джоэль Эдмундсон(Джейден Шворц, Александр Стин)
|15:31
|Владимир Тарасенко(Джоэль Эдмундсон, Оскар Сундквист)
|25:20
|Джейкоб Чикран
|27:39
|Патрик Марун
|35:46
|Никлас Яльмарссон
|36:21
|Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн, Роберт Томас)
|37:17
|Оскар Сундквист
|52:03
|Роберт Бортуццо(Винс Данн, Оскар Сундквист)
|52:47
|Алекс Пьетранджело
|54:56
|Клейтон Келлер
Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Джоэль Эдмундсон (Сент-Луис Блюз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0