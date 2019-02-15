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10:51 (мск), источник: Sport24

Форвард из Сибири рвет лучшую лигу мира. Теперь он положил дубль, приговорив еще один клуб из США

Тарасенко в нереальном огне.

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Нет в этом мире человека, который еще в декабре 2018-го мог предположить, что в феврале 2019-го хоккейные болельщики, эксперты и журналисты будут восхищаться «Сент-Луисом», а российского форварда «Блюз» Владимира Тарасенко и вовсе носить на руках. Преображение, перерождение, камбэк года — к тому, что случилось с «Музыкантами» можно подбирать разные определения, но объяснить этот феномен логически вряд ли возможно. Клуб, которому полтора месяца назад многие предлагали начинать готовиться к следующему сезону, вот-вот ворвется в топ-5 команд Западной конференции. Это настоящее чудо!

Его природу на днях попытался объяснить Тарасенко:

«Много всего происходило в начале сезона. И тренера поменяли, и много негатива появилось. Но когда пришёл новый наставник, то и ребята стали относиться друг к другу иначе. Сейчас у нас более дружелюбный коллектив. Заметно по матчам, как все радуются за товарищей. Раньше было тоже так, но разные слухи создавали гнетущую атмосферу. И когда в команде дело доходит до отставки тренера, это тяжело сказывается на всех. Мы очень долго искали уверенность в себе. Но потом выиграли один матч, за ним второй и поняли, как надо работать, как надо дальше побеждать». (Официальный сайт НХЛ).

Уверенности у сегодняшнего «Сент-Луиса», действительно, хоть отбавляй. В конце прошлой недели команда в овертайме дожала «Нэвшилл», который по ходу игры отыгрался со счета 1:3. В начале этой «Блюзмены» камня на камне не оставили от «Нью-Джерси» — 8:3. А какой Тарасенко? Против «Предаторз» — хет-трик, против «Дэвилз» — снова хет-трик, теперь ассистентский. В четверг Русский Танк и его клуб добрались до новой жертвы, ей стала «Аризона».

«Койоты» держались всего три минуты, а дальше случилась образцовая атака их соперника. «Сент-Луис» преодолел расстояние от своих до чужих ворот в три передачи, а защитник Джоэл Эдмундсон на мгновение почувствовал себя центрфорвардом, ворвавшись в зону хозяев и в касание переправив шайбу в ворота.

Не сказать, что «Аризона» поплыла, но «Блюзмены» уже подсели на иглу собственной уверенности. Из семи бросков за первый период они выжали два гола — во втором снова поучаствовал Эдмундсон, бросок которого превратился в результативный ассист, благодаря подправлению Тарасенко.

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10 матчей подряд с набранными очками (серия продолжается с 19 января) — новосибирец продолжает улучшать личный рекорд.

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Во второй двадцатиминутке игра снова выглядела равной, а отличие между командами заключалось лишь в одном. «Аризона» свои шансы не использовала — здесь гости должны сказать спасибо вратарю-открытию Джордану Биннингтону.

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А вот у «Блюзменов» с эффективностью был полный порядок. За три с половиной минуты до второго перерыва Брэйден Шенн нашел Тарасенко в левом круге вбрасывания и Русский Танк партнера не подвел, реализовав большинство.

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Третьего хет-трика подряд в исполнении Тарасенко не случилось, «Аризону» добил Роберт Бортуццо. 4:0 — «Блюз» победили в восьмой раз подряд. Чем закончится эта сказка, представить невозможно, но наблюдать за ней очень интересно.

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Аризона Койотс
0:4
0:2, 0:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Gila River Arena
Главные тренеры
Рик ТоккетКрэйг Беруби
Вратари
Дарси КюмперДжордан Биннингтон
1-й период
03:33Джоэль Эдмундсон(Джейден Шворц, Александр Стин)
15:31Владимир Тарасенко(Джоэль Эдмундсон, Оскар Сундквист)
2-й период
25:20Джейкоб Чикран
27:39Патрик Марун
35:46Никлас Яльмарссон
36:21Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн, Роберт Томас)
37:17Оскар Сундквист
3-й период
52:03Роберт Бортуццо(Винс Данн, Оскар Сундквист)
52:47Алекс Пьетранджело
54:56Клейтон Келлер
Лучшие игроки матча
Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Джоэль Эдмундсон (Сент-Луис Блюз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Аризона Койотс
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