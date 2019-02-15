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11:06 (мск), источник: Sport24

Овечкин мощно поработал в «офисе». Он положил голешник с любимой точки и приблизился к Гретцки

Когда-нибудь левый круг вбрасывания назовут его именем.

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Казалось, что выездной матч с «Сан-Хосе» выпал для «Вашингтона» на не самое удачное время. «Шаркс» встречали клуб из столицы США с серией из шести побед подряд. В последнее время команда настолько убедительна, что ее болельщики уже мечтают немного-немало о Кубке Стэнли.

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А вот у «Вашингтона» дела обстоят совсем не так гладко. Даже к середине февраля чемпион НХЛ не смог избавиться от жуткой нестабильности — «Кэпиталз» по-прежнему чередуют крутые матчи с провальными, не давая понять, чего же от них ждать в этом сезоне. За двое суток до игры против «Акул» Овечкин и компания всухую проиграли «Коламбусу» — оптимизма перед противостоянием со второй командой регулярного чемпионата им это поражение точно не добавило.

Начало матча, вроде бы, подтвердило не радостные для гостей прогнозы. «Сан-Хосе» хватило пары минут, чтобы организовать первый гол. «Вашингтон» провалился в обороне, Кевин Лабанк остался с глазу на глаз с Брэйденом Холтби и забросил свою пятую шайбу за три последние игры.

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Но списывать «Кэпиталз» со счетов было рано. Через полторы минуты они отыгрались — в большинстве Джон Карлсон не удивил никого, отдав пас на Овечкина, капитан неплохо бросил из своего «офиса», а Ти Джей Оши умудрился добить шайбу в ворота с отрицательного угла.

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Во втором голе «Вашингтона» также не обошлось без доли везения. Якуб Врана после передачи того же Оши пытался создать идеальный момент для Никласа Бэкстрема, но передача чеха попала в конек соперника, и шайба вернулась обратно к нему. После этого Вране оставалось лишь попасть в пустой угол ворот дезориентированного Мартина Джонса.

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Начало второй двадцатиминутки, в отличии от первой, осталось за «Вашингтоном» — трибуны «SAP-центра» увидели гол имени Евгения Кузнецова, правда, забил его Александр Овечкин. Челябинец получил скидку от Тома Уилсона в районе синей линии зоны соперника, лихо ушел от защитника и мог сам решать эпизод. Но жадничать не стал, — это вообще не в его правилах — а поделился с товарищем. После ТАКИХ ассистов, с ЭТОЙ точки Ови почти не промахивается.

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Окончательный «вынос тела» случился перед вторым перерывом, когда Оши, благодаря череде рикошетов и старанию Враны, убежал «1 в 0», отменил удаление у «Сан-Хосе» и набрал 500-е очко в НХЛ. Один гол, а сколько событий!

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Если у «Акул» и был план по спасению этого матча, то он с треском провалился. Все, на что они сподобились в третьем периоде, это пара удалений. Кошмарно начавшаяся выездная серия продолжилась для «Вашингтона» красивой победой (5:1), а его российский капитан приблизился к великим по еще одному показателю. Следующий гол станет для Овечкина 40-м в нынешней регулярке, а количество сезонов, в которых он добирался до этой отметки вырастет до 10-и. В истории НХЛ было лишь три человека с аналогичным достижением — Уэйн Гретцки, Марсель Дионн и Марио Лемье. С учетом того, что следующий матч «Кэпиталз» играют против невнятного «Анахайма», ждать очередного знакового события в карьере Александра Великого, скорее всего, долго не придется.

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Сан-Хосе Шаркс
1:5
1:2, 0:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2019, 06:30 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурТодд Рирден
Вратари
Мартин Джонс(Мартин Джонс)Брэйден Холтби
1-й период
02:06Кевин Лабанк(Тим Хед, Джо Торнтон)
03:27Джо Павелски
03:38Ти. Джей. Оши(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
11:33Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Никлас II Бэкстрем)
2-й период
24:14Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Том Уилсон)
26:05Михал Кемпны
33:48Бренден Диллон
38:02Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Никлас II Бэкстрем)
3-й период
41:17Джо Торнтон
49:48Радим Шимек
57:25Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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