Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ. Тарасенко — третьей
ТАСС, 15 февраля. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 15 февраля. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Россиянин набрал четыре очка (шайба + три передачи) в домашнем матче с «Далласом» (6:0). Всего на его счету 93 (27+66) очка в текущем сезоне, он возглавляет гонку бомбардиров.
Второй звездой дня признан американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. В домашней игре против «Нью-Джерси» (5:2) он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
Третьей звездой дня стал российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. В гостевом матче против «Аризоны» (4:0) форвард забросил две шайбы.