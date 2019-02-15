Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ. Тарасенко — третьей

Источник: AP 2019

Россиянин набрал четыре очка (шайба + три передачи) в домашнем матче с «Далласом» (6:0). Всего на его счету 93 (27+66) очка в текущем сезоне, он возглавляет гонку бомбардиров.

Второй звездой дня признан американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. В домашней игре против «Нью-Джерси» (5:2) он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.