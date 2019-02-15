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11:47 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ. Тарасенко — третьей

ТАСС, 15 февраля. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2019

Россиянин набрал четыре очка (шайба + три передачи) в домашнем матче с «Далласом» (6:0). Всего на его счету 93 (27+66) очка в текущем сезоне, он возглавляет гонку бомбардиров.

Второй звездой дня признан американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. В домашней игре против «Нью-Джерси» (5:2) он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Третьей звездой дня стал российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. В гостевом матче против «Аризоны» (4:0) форвард забросил две шайбы.

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