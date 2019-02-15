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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В ситуации с Олимпиадой я остался один. Кто-то испугался, кто-то промолчал». Эксклюзив с Александром Овечкиным

Тизер большого эксклюзивного интервью лучшего российского бомбардира в истории НХЛ, обладателя Кубка Стэнли, лучшего спортсмена 2018 года по версии «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

— И сейчас, и в июне на Воробьевых горах в фан-зоне ЧМ-2018 вы сказали, что следующая мечта — Олимпиада. Но ведь пока нет никаких гарантий, что НХЛ согласится ехать в Пекин.

— Пока еще далеко до нее. Чем ближе она будет — тем внимательнее будем смотреть. Тем более что и локаут не за горами. Поэтому надо будет совместно с женой принимать решение, что и как делать.

— Вы очень хотели, чтобы лига участвовала в Олимпиаде в Пхенчхане, делали для этого все возможное, — но это оказалось не в ваших силах. Будет ли шанс сделать так, чтобы в новом коллективном договоре между НХЛ и Ассоциацией игроков участие в Играх было прописано?

— Дело в том, что если ты один — то можешь хоть о стенку головой биться, но ничего не сделаешь. Если бы меня кто-то в той ситуации поддержал, и игроки сделали бы все возможное, чтобы мы поехали на Олимпиаду, — может быть, и лига пошла бы на уступки. Но когда ты один, или максимум с тобой два-три человека, о чем-то серьезном говорить тяжело.

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— Вы ожидали более активной поддержки?

— Конечно. Ожидал. Но кто-то испугался, кто-то ничего не стал говорить. Поэтому все стало понятно сразу после моих слов.

— В 2021 году у вас заканчивается действующий контракт с «Кэпиталз», в 2022-м — Олимпиада. Если к моменту окончания соглашения станет понятно, что НХЛ в Пекин не едет, вы можете на год вернуться в Россию, чтобы иметь возможность поучаствовать в Играх?

— Здесь все будет зависеть и от семьи, и от того, в каком к тому моменту буду состоянии, не будет ли у меня травм. Еще много времени, все может поменяться кардинально. Все будет известно ближе к Олимпиаде.

— Могут ли фанаты других клубов НХЛ хотя бы помечтать о вас после окончания контракта? Или для вас в лиге существует только «Вашингтон»?

— Пока не могу ничего сказать по этому поводу. У меня действующий контракт. Как вы знаете, я выступал за «Динамо», а после приезда в НХЛ — только за «Вашингтон». В течение всей профессиональной карьеры играл лишь за две команды. Не очень люблю менять коллективы.

— Расстроились, что НХЛ отменила Кубок мира 2020 года?

— На самом деле, если его проводить, то не в начале сентября. Потому что в это время у тебя только идет подготовка к сезону. Вот это мне как-то без разницы.

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