Овечкин: Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией
Капитан «Вашингтона» дал эксклюзивное интервью обозревателю «СЭ».
Капитан «Вашингтона» дал эксклюзивное интервью обозревателю «СЭ».
История этого интервью берет свое начало, как мне кажется, в нашей обстоятельной декабрьской беседе с родителями Александра Овечкина для рождественского номера «СЭ». До капитана «Вашингтона», выбранного 100 журналистами нашего издания лучшим спортсменом 2018 года, эта публикация, разумеется, не дойти не могла. Когда 13 февраля мы разговаривали с Евгением Кузнецовым в гостинице, где жили «Кэпиталз» перед игрой с «Сан-Хосе», и к нам подошел Овечкин, я рассказал, что привез ему из Москвы пару экземпляров этой газеты. И было видно, что лучший снайпер текущего регулярного чемпионата НХЛ этой новости рад.
А возможно, разговор задался еще и по другой причине. Может, и ошибаюсь — но,
Три четверти этого интервью мы записали утром в день выездного матча «Столичных», причем не с
Овечкин был сгустком энергии и смотрелся отлично. При счете 0:1 ассистировал Ти Джею Оши. Затем отобрал шайбу у соперника и с висящими на нем соперниками прорвался на встречу с вратарем Мартином Джонсом — но
А потом Ови щелкал с такой силищей, что каркас ворот звенел, как все колокола в церковный праздник. Юбилейную, сороковую, забить ему в этот вечер не было суждено. Значит, не повезет
— В первую очередь, поздравления от читателей «СЭ» с рекордом России в НХЛ по очкам, — говорю Овечкину, когда мы начинаем разговор, и номера газеты уже вручены.
— Спасибо!
— Когда вы в 2005 году уезжали в НХЛ, могли себе представить, что побьете достижение Сергея Федорова? Если бы вам тогда сказали, что вы сделаете это, — поверили бы?
— Конечно же, не поверил бы. Безусловно, я хотел играть как можно лучше. Понятно, что каждый человек, который приезжает в Америку играть в НХЛ, хочет показать все, на что способен. Но таких результатов, которых я добился, не ждал.
Первый сезон получился немного скомканным, но в целом удачным. Закончил его на мажорной ноте — выиграл приз лучшему новичку, забил 50 голов. После этого думал, что буду нормально играть, продолжать в том же духе. Но получилось совсем
— В минувшем году вы стали отцом и завоевали Кубок Стэнли. Можно после этого сказать, что жизнь удалась?
— Еще, конечно, хочется победить на Олимпиаде. Да и много чего еще можно достичь в этой жизни, помимо уже выигранного Кубка Стэнли. Конечно же, появление на свет сына — большой праздник для меня, для Настиной семьи, для моей семьи. Все очень рады.
— Как одно и другое повлияло на вашу нынешнюю игру?
— Конечно, после Кубка Стэнли чувствуешь себя более расслабленно. Потому что ответственность, которая была последние 10−12 лет, спала, и сейчас ощущаешь себя более комфортно. А рождение ребенка — это совсем другое, личная жизнь. Когда ты приходишь домой и играешь с ребенком — это особенные эмоции, которые только помогают. Понятно, что он пока очень маленький, но когда начнет ходить и говорить — это уже будет
— Многие думали, что выигрыш Кубка Стэнли съест у вас все силы и эмоции. Но начался новый сезон — и вы принялись забивать с еще большим энтузиазмом. Как?! Каким образом удалось перестроиться и начать все заново после реализации мечты жизни?
— Думаю, опять же повлияло то, что груз ответственности спал с плеч. Причем не только у меня, а у всей команды. Сейчас мы наслаждаемся теми воспоминаниями, теми моментами, которые пережили. И почему бы еще раз не повторить этот путь?
— От поездки на Матч звезд отказались, потому что прошлогодние усилия потребовали дополнительного свободного времени, чтобы перезарядить батарейки?
— Да. Мне уже не 25 лет, чтобы лететь пять часов (из Вашингтона в
— Нуждается ли
— Не говорю, что он неинтересен, — это не так. Просто в этом году я решил сделать паузу. И подготовиться к окончанию сезона.
— И сейчас, и в июне на Воробьевых горах в
— Пока еще далеко до нее. Чем ближе она будет — тем внимательнее будем смотреть. Тем более что и локаут не за горами. Поэтому надо будет совместно с женой принимать решение, что и как делать.
— Вы очень хотели, чтобы лига участвовала в Олимпиаде в Пхенчхане, делали для этого все возможное, — но это оказалось не в ваших силах. Будет ли шанс сделать так, чтобы в новом коллективном договоре между НХЛ и Ассоциацией игроков участие в Играх было прописано?
— Дело в том, что если ты один — то можешь хоть о стенку головой биться, но ничего не сделаешь. Если бы меня
— Вы ожидали более активной поддержки?
— Конечно. Ожидал. Но
— В 2021 году у вас заканчивается действующий контракт с «Кэпиталз», в 2022-м — Олимпиада. Если к моменту окончания соглашения станет понятно, что НХЛ в Пекин не едет, вы можете на год вернуться в Россию, чтобы иметь возможность поучаствовать в Играх?
— Здесь все будет зависеть и от семьи, и от того, в каком к тому моменту буду состоянии, не будет ли у меня травм. Еще много времени, все может поменяться кардинально. Все будет известно ближе к Олимпиаде.
— Могут ли фанаты других клубов НХЛ хотя бы помечтать о вас после окончания контракта? Или для вас в лиге существует только «Вашингтон»?
— Пока не могу ничего сказать по этому поводу. У меня действующий контракт. Как вы знаете, я выступал за «Динамо», а после приезда в НХЛ — только за «Вашингтон». В течение всей профессиональной карьеры играл лишь за две команды. Не очень люблю менять коллективы.
— Расстроились, что НХЛ отменила Кубок мира 2020 года?
— На самом деле, если его проводить, то не в начале сентября. Потому что в это время у тебя только идет подготовка к сезону. Так что вот это мне
— Недавно видел ваше интервью на русскоязычной версии официального сайта НХЛ, приуроченное к рекорду. И меня поразило, что вы несколько раз употребили по отношению к себе слово «везение». Понимаю — талант или труд, более того, пахота. Но в чем заключалось везение?
— Везение — в том, что оказался в таком городе, как Вашингтон. Команда в тот момент только начала строиться, делать так называемый ребилдинг. И все, что бы ни происходило, делалось вокруг меня. Чтобы я был, можно сказать, главным лицом команды. И клуб подписывал тех хоккеистов, которые стали помогать мне расти как игроку.
Везение — то, что на драфте меня взяли под первым номером. То, что попал в первую сборную (в 17-летнем возрасте Овечкина впервые пригласил туда Виктор Тихонов, — Прим. И. Р.). Понятное дело, что было много работы, пролитого пота и всего остального. Но без везения тоже никуда.
— Если взять в процентном соотношении талант, работу и везение, сколько в вашем успехе первого, второго и третьего?
— Считаю, что поровну. По одной трети.
— Когда после вашего рекорда по очкам среди россиян я спросил Игоря Ларионова, кого он считает лучшим нашим энхаэловцем всех времен, он, подумав, ответил: «За стабильность — Овечкина». А кого назовете вы?
— Многие наши игроки, которые здесь выступали, заслуживают того, чтобы их назвали лучшими. Тяжело выделить
— Когда вам было 14 лет, Ларионов несколько дней вас тренировал во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина. Ваш отец мне рассказывал, что вам это очень многое дало, и некоторые упражнения, которые Профессор тогда показал, вы делали много лет.
— Да, конечно. Тот момент я никогда не забуду. Приехала настоящая легенда. У нас (в «Динамо», — Прим. И. Р.) Филипп Арзамасов играл. Его сестра вышла замуж за Игоря. И он приехал с нами тренироваться. На льду работали вместе пару раз. Это были колоссальные советы! Все мальчишки слушали его с открытым ртом.
Понятное дело — когда приезжает такой человек, ты хочешь как можно больше интересного узнать об НХЛ и о хоккее вообще. Когда я с ним тренировался, то увидел, какой это настоящий профессионал. До какой степени он знает, как правильно себя готовить к играм и тренировкам. Это был очень большой опыт!
— Как реагируете, когда вас называют великим спортсменом? И считаете ли вы себя таковым сами?
— Великим спортсменом человека можно называть после окончания карьеры. А пока я действующий спортсмен, у меня еще все впереди. Когда закончу — тогда и можно будет об этом говорить, придумывать характеристики.
— Кстати, не задумывались пока о том, чем будете заниматься, когда перестанете быть игроком? Привлекает ли, например, тренерская профессия, как у вашей мамы?
— Нет, пока об этом не задумывался. У меня еще долгая карьера впереди.
— Выигрыш Кубка Стэнли — это было для вас счастье или облегчение?
— Счастье. Это был один из самых лучших моментов моей карьеры — когда ты, наконец, достиг этого пика, поднял эту чашу над головой. Все счастье, которое мы подарили нашим болельщикам и родным, не описать. Это нужно видеть и чувствовать.
— Радовались вы совершенно фантастически. Никогда ничего подобного не видел.
— Мы все это делали с душой. И долго к этому шли. Так что такая наша радость была предсказуемой. Все были счастливы. Город стоял на ушах — и мы тоже.
— В
— Он открытый, добрый и очень веселый парень. С ним всегда есть о чем поговорить. Так же, как и с Димой Орловым. Мы постоянно вместе, регулярно ходим на ужины. Семьями дружим. А как игрок — все все прекрасно видят. С каждым разом он становится все лучше, и играть с ним — одно удовольствие.
— В интервью русскоязычной версии NHL.com вы сказали, что, когда сын подрастет, вы покажете ему пятый, последний матч финальной серии с «Вегасом»…
— Потому что это исторический матч для всего Вашингтона.
— Да и вы в нем забили. А изменилась ли в
— Нет. В раздевалке у нас шикарная атмосфера. Система нашей игры не меняется, мы играем в тот же хоккей. Поэтому не вижу
— Вообще, кто из тренеров в карьере дал вам больше всех? Если можно, назовите одну фамилию.
— Думаю, Зинэтула Билялетдинов. Я играл у него за «Динамо» в 16−17 лет, и он поставил меня на правильный путь. Та работа, которую он со мной проводил, считаю, была для меня очень важной. И, конечно, детские тренеры, которые доверяли мне, ставили играть на более взрослом уровне. Всем спасибо!
— Пока «Вашингтон» еще не ходил на традиционный прием обладателей Кубка Стэнли к президенту США, назвавшему вас в твиттере «настоящей суперзвездой» и сообщившему, что вы его в
— Конечно, пойду. Не каждый раз ты попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся (улыбается).
— Как самый популярный россиянин в столице Америки, вы способны
— Я вне политики. Политика — это отдельный разговор. Для меня самое главное, чтобы все были
— Скажите честно, вас достали вопросы про рекорд Уэйна Гретцки по голам? Или, наоборот, приятно, что люди по крайней мере допускают такую возможность?
— Допускать все можно. Но это очень тяжело. Хоккей меняется, хоккей не стоит на месте. Еще очень долго нужно играть, чтобы приблизиться к этому рекорду. А там поживем — увидим.
— Вы
— На самом деле я такой человек, что если буду чувствовать себя этаким якорем — уйду. Не хочу обманывать хоккей и играть до 42 лет, только ради того, чтобы (побить рекорд). Хочу играть со своими детьми, когда они подрастут.
— Хотите ли вы, чтобы ваш сын Сергей стал хоккеистом? Или, по крайней мере, спортсменом? С
—
— Овечкин в возрасте Христа и Овечкин лет десять назад — это два разных человека?
— Конечно, два разных. Женат, появился сын, Кубок Стэнли уже за плечами… Все хорошо!
— Мне всегда было интересно узнать, не раздражают ли сравнения с Сидни Кросби, преследующие вас всю карьеру. В конце концов, он — центр, вы — край, совершенно разные функции, то есть сопоставления уже натянуты.
— Эти сравнения основаны на противостоянии двух команд («Вашингтона» и «Питтсбурга», — Прим. И. Р.). А также на том, что речь о двух хоккеистах, которые с самого начала своих карьер в НХЛ играли друг против друга. Пресса и болельщики всегда подливали бензина в огонь. Поэтому это нормальное явление. Во всех видах спорта есть такие противостояния.
— Владимир Тарасенко на днях сказал, что не знал о российском рекорде Овечкина, поскольку не читает хоккейные новости. А вы — читаете? Матчи других команд смотрите? Или после каждой тренировки и игры тоже напрочь отключаетесь от хоккея?
— Конечно, читаю новости. И смотрю, как сыграли другие команды. Тем более сейчас, под конец регулярного чемпионата, нужно знать, что происходить в таблице и понимать, какая команда тебя может догнать и перегнать. Ты должен быть в курсе.
— Вы сейчас говорите как капитан. А как снайпер — какой гол считаете главным в карьере?
— Можно вспомнить Олимпийские игры 2006 года в Турине…
— И вашу победную шайбу канадцам в четвертьфинале.
— Да. Можно вспомнить гол, который забил в Минске финнам в финале чемпионата мира (Овечкин сравнял счет при счете 1:2, — Прим. И. Р.). Все важные голы! Каждая шайба памятна, каждая тяжело дается. Поэтому выделять
— В Турине ворота сборной России от «Кленовых листьев» наглухо закрыл Евгений Набоков, с которым вы тоже дружите. На днях он заинтриговал меня: спросите, говорит, у Овечкина об одном связанном со мной эпизоде, когда ему было девять лет. Спрашиваю.
— Уточню — тогда мне было не девять, а, наверное, 11. Он тогда еще играл за московское «Динамо». Я у него клюшку просил. Все помню!
— Он дал?
— Нет! Дядя Женя меня подвел (улыбается).
— Пара вопросов о вашем любимом футболе. Вы были послом ЧМ-2018. Считаете ли, что наша сборная прыгнула за грань своих объективных возможностей? И знакомы ли лично с Артемом Дзюбой, которому посвятили эмоциональный спич в сториз перед пенальти по ходу матча с Испанией: «Артемыч, давай! Старичелла, надо забивать!»
— Конечно, я его знаю! Думаю, все спортсмены друг друга знают —
— У вашего товарища Дениса Глушакова, вместе с которым вы смотрели один из матчей ЧМ-2018, был очень сложный период в жизни. Общаетесь ли вы с ним, поддерживаете ли его?
— Конечно, мы общаемся. У каждого бывают в жизни тяжелые моменты. Дай бог, чтобы все было хорошо и у Даши, и у Дениса. Они хорошие люди, но у всех случаются
— Все видели ваше фото и обмен футболками с Лео Месси. Вы с ним пообщались,
— А он
— Ваша мама в нашей беседе предложила поменять название «Морис Ришар Трофи» на «Александр Овечкин Трофи» — вы ведь выиграли его уже семь раз. Как вам такая идея?
— Ну, это — мама! У нее всегда будут свои идеи!
— Увидим ли мы
— Когда закончу играть, тогда и будем об этом говорить. А сейчас пока есть время еще
Игорь Рабинер
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