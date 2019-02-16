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10:34 (мск), источник: Р-Спорт

Три очка Наместникова помогли «Рейнджерс» победить «Баффало»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало Сейбрз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019
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Игра, прошедшая в пятницу в Баффало, закончилась со счетом 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» дубль оформил российский форвард Владислав Наместников (57-я и 60-я минуты), в активе которого также результативная передача. По шайбе забросили Бу Нивс (5), Йеспер Фаст (15), Джимми Веси (22) и российский нападающий Павел Бучневич (56), который также отметился голевой передачей. У «Сейбрз» обе шайбы в активе Джеффа Скиннера (21, 37).

Российский голкипер нью-йоркской команды Александр Георгиев отразил 31 бросок. По окончании игры Наместников был признан первой звездой матча, а Бучневич — второй.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах дня «Каролина» на своем льду победила «Эдмонтон» — 3:1, а «Нью-Джерси» в овертайме на выезде обыграл «Миннесоту» — 5:4.

Баффало Сэйбрз
2:6
0:2, 2:1, 0:3
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2116.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Фил ХауслиДэвид Куинн
Вратари
Линус Улльмарк(Линус Улльмарк)Александр Георгиев
1-й период
00:55Адам Маккуэйд
04:09Бу Нивс(Брендан Смит)
14:03Йеспер Фаст(Владислав Наместников, Энтони Дианджело)
2-й период
20:53Джефф Скиннер(Джейсон Поминвилль)
21:51Джимми Веси(Кевин Хэйс, Павел Бучневич)
35:11Бу Нивс
36:56Джефф Скиннер(Сэм Райнхарт, Расмус Далин)
39:09Кевин Шаттенкирк
3-й период
47:51Кайл Окпосо
47:51Энтони Дианджело
55:59Павел Бучневич(Кевин Хэйс, Кевин Шаттенкирк)
56:07Владислав Наместников
56:35Джек Айкел
56:35Райан Стром
59:02Владислав Наместников(Райан Стром, Матс Цуккарелло)
Лучшие игроки матча
Владислав Наместников (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Джефф Скиннер (Баффало Сэйбрз)
Статистика
7Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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