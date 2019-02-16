Три очка Наместникова помогли «Рейнджерс» победить «Баффало»

Игра, прошедшая в пятницу в Баффало, закончилась со счетом 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» дубль оформил российский форвард Владислав Наместников (57-я и 60-я минуты), в активе которого также результативная передача. По шайбе забросили Бу Нивс (5), Йеспер Фаст (15), Джимми Веси (22) и российский нападающий Павел Бучневич (56), который также отметился голевой передачей. У «Сейбрз» обе шайбы в активе Джеффа Скиннера (21, 37).