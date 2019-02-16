Три очка Наместникова помогли «Рейнджерс» победить «Баффало»
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало Сейбрз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало Сейбрз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в пятницу в Баффало, закончилась со счетом 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» дубль оформил российский форвард Владислав Наместников (57-я и 60-я минуты), в активе которого также результативная передача. По шайбе забросили Бу Нивс (5), Йеспер Фаст (15), Джимми Веси (22) и российский нападающий Павел Бучневич (56), который также отметился голевой передачей. У «Сейбрз» обе шайбы в активе Джеффа Скиннера (21, 37).
Российский голкипер
В других матчах дня «Каролина» на своем льду победила «Эдмонтон» — 3:1, а «Нью-Джерси» в овертайме на выезде обыграл «Миннесоту» — 5:4.
|Фил Хаусли
|Дэвид Куинн
|Линус Улльмарк(Линус Улльмарк)
|Александр Георгиев
|00:55
|Адам Маккуэйд
|04:09
|Бу Нивс(Брендан Смит)
|14:03
|Йеспер Фаст(Владислав Наместников, Энтони Дианджело)
|20:53
|Джефф Скиннер(Джейсон Поминвилль)
|21:51
|Джимми Веси(Кевин Хэйс, Павел Бучневич)
|35:11
|Бу Нивс
|36:56
|Джефф Скиннер(Сэм Райнхарт, Расмус Далин)
|39:09
|Кевин Шаттенкирк
|47:51
|Кайл Окпосо
|47:51
|Энтони Дианджело
|55:59
|Павел Бучневич(Кевин Хэйс, Кевин Шаттенкирк)
|56:07
|Владислав Наместников
|56:35
|Джек Айкел
|56:35
|Райан Стром
|59:02
|Владислав Наместников(Райан Стром, Матс Цуккарелло)
Владислав Наместников (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Джефф Скиннер (Баффало Сэйбрз)
|7
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0