«Бостон» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Анахайм»

Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, закончилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Ноэль Аккиари (6-я минута), Джейк Дебраск (26), Крис Вагнер (59).