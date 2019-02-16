«Бостон» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Анахайм»
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Бостон Брюинз» одолели «Анахайм Дакс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Бостон Брюинз» одолели «Анахайм Дакс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, закончилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Ноэль Аккиари (6-я минута), Джейк Дебраск (26), Крис Вагнер (59).
«Бостон» одержал четвертую победу в НХЛ подряд.
|Боб Мюррей
|Брюс Кэссиди
|Кевин Бойл(Кевин Бойл)
|Ярослав Галак
|05:31
|Ноэль Аккьяри(Брэндон Карло, Шон Керали)
|24:58
|Рикард Ракелль
|25:07
|Джейк Дебраск(Давид Крейчи, Тори Краг)
|25:21
|Брэндон Монтур
|28:57
|Крис Вагнер
|30:55
|Джон Мур
|41:13
|Дерек Грант
|50:56
|Хампус Линдхольм
|53:05
|Джон Мур
|58:29
|Крис Вагнер(Шон Керали, Здено Хара)
Ярослав Галак (Бостон Брюинз), Брэндон Карло (Бостон Брюинз), Макс Джонс (Анахайм Дакс)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0