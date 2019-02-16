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10:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Бостон» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Анахайм»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Бостон Брюинз» одолели «Анахайм Дакс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, закончилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Ноэль Аккиари (6-я минута), Джейк Дебраск (26), Крис Вагнер (59).

«Бостон» одержал четвертую победу в НХЛ подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Анахайм Дакс
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2116.02.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Боб МюррейБрюс Кэссиди
Вратари
Кевин Бойл(Кевин Бойл)Ярослав Галак
1-й период
05:31Ноэль Аккьяри(Брэндон Карло, Шон Керали)
2-й период
24:58Рикард Ракелль
25:07Джейк Дебраск(Давид Крейчи, Тори Краг)
25:21Брэндон Монтур
28:57Крис Вагнер
30:55Джон Мур
3-й период
41:13Дерек Грант
50:56Хампус Линдхольм
53:05Джон Мур
58:29Крис Вагнер(Шон Керали, Здено Хара)
Лучшие игроки матча
Ярослав Галак (Бостон Брюинз), Брэндон Карло (Бостон Брюинз), Макс Джонс (Анахайм Дакс)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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