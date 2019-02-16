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23:01 (мск), источник: Sport24

Ковальчук нужен тренеру, который сделал Овечкина чемпионом. Он реанимирует мечту русской звезды

Кови в «Айлендерс» — это может быть интересно.

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Источник: Reuters

Что произошло?

Североамериканский журналист Деннис Бернстайн сообщил, что «Нью-Йорк Айлендерс» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком.

«Я слышал, что “Айлендерс” обсуждают кандидатуру Ковальчука, пытаются понять, подходит ли он клубу. Однако пока неясно, будет ли продолжение у этих разговоров», — написал Бернстайн в своем твиттере.

Известно, что в контракте русского нападающего есть пункт, запрещающий обмены, но в начале февраля проходила информация, что хоккеист готов от него отказаться, чтобы сменить клуб.

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Нужен ли Ковальчук «Айлендерс»?

Для того, чтобы понять, насколько вообще реален интерес «Нью-Йорка» к олимпийскому чемпиону из России, достаточно взглянуть на людей, которые рулят этим клубом. Генеральный менеджер «Осторовитян» Лу Ламорелло отлично знаком с Ильей с 2010 года — именно тогда он, будучи генменеджером «Нью-Джерси», выписал нападающему контракт на 15 лет и 100 миллионов долларов. Да, Ковальчук отработал по этому соглашению только три года, но Ламорелло, в отличии от фанатов «Дэвилз», точно не таит на него зла. Наоборот, досрочный отъезд дорогого форварда в КХЛ освободил для «Дьяволов» серьезные деньги, которые в тот момент были им очень нужны. Так что, Ламорелло точно не против был бы видеть Илью в форме «Нью-Йорка».

Второй человек, который может быть в этом заинтересован — главный тренер Барри Тротц. Американский специалист отлично поработал в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым. Но желание заполучить Ковальчука может быть мотивировано у Тротца не только теплым отношением к хоккеистам из нашей страны. Вполне возможно, что тренер видит в потенциальном новичке игрока, который способен решить одну из главных проблем «Айлендерс».

«Нью-Йорк» занимает шестое место в общей таблице НХЛ, но при этом идет пятым с конца по количеству заброшенных шайб и является абсолютно худшей командой лиги по проценту реализации большинства. Последний момент и может исправить Ковальчук. С броском у экс-форварда СКА полный порядок и в 35 лет, а как использовать в неравных составах форварда, способного решить эпизод одним убойным выстрелом, Тротц знает по работе с тем же Овечкиным.

Да, по сегодняшнему контракту Ковальчук зарабатывает 6,25 миллиона долларов в год и перед тем, как выменивать возрастного нападающего с таким окладом, любому клубу надо серьезно подумать.

Но, во-первых, по сообщениям источников «Лос-Анджелес» при интересном предложении готов сохранить в своей платежной ведомости часть зарплаты русской звезды. А во-вторых, приглашая Тротца, «Айлендерс» ставили перед собой задачу через несколько лет выиграть Кубок Стэнли, но возможность побороться за трофей может появиться у «Нью-Йорка» уже в первый год сотрудничества с Барри — по крайней мере, в регулярном чемпионате клуб реально хорош. Да и самому тренеру точно хотелось бы поднять серебряную чашку над головой во второй раз подряд и передать привет «Вашингтону», который расстался с тренером-чемпионом сразу после золотого сезона. Если Ламорелло и Тротц решат «ковать железо пока горячо» обмен Ковальчука может стать важным шагом в реализации такой стратегии.

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Нужны ли «Айлендерс» Ковальчуку?

Здесь вообще все однозначно. Первый сезон в «Лос-Анджелесе» получился для россиянина кошмарным. Провальные результаты команды, не лучшая статистика самого игрока, инфекция в лодыжке, назначение в «Кингз» тренера Уилли Дежардена, у которого никогда не ладились отношения с русскими игроками. На все это можно было махнуть рукой и начать прямо сейчас готовиться к следующему чемпионату, если бы не возраст Ковальчука и не его амбициозная задача. Илья возвращался в Северную Америку с целью выиграть Кубок Стэнли и решить ее лучше до окончания действующего соглашения, которое истечет летом 2021-го. Хотя бы потому, что еще одного шанса у форварда может и не быть.

Выиграет ли в ближайшие два с половиной года Кубок Стэнли «Лос-Анджелес»? Большой вопрос. Под силу ли это «Айлендерс»? Загадывать тоже сложно, но прямо сейчас кажется, что шансов у них сильно больше, чем у «Кингз».

Трансфер Ковальчука в «Нью-Йорк», если он в итоге случится, ничего не гарантирует ни клубу, ни игроку. Но выглядит эта история перспективно.

Прошлым летом Ковальчук уже один раз рискнул и, наверняка, готов сделать это еще раз. Слово за Ламорелло и Тротцем.

Артем Гаев

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