Ковальчук нужен тренеру, который сделал Овечкина чемпионом. Он реанимирует мечту русской звезды
Кови в «Айлендерс» — это может быть интересно.
Кови в «Айлендерс» — это может быть интересно.
Североамериканский журналист Деннис Бернстайн сообщил, что «Нью-Йорк Айлендерс» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком.
«Я слышал, что “Айлендерс” обсуждают кандидатуру Ковальчука, пытаются понять, подходит ли он клубу. Однако пока неясно, будет ли продолжение у этих разговоров», — написал Бернстайн в своем твиттере.
Известно, что в контракте русского нападающего есть пункт, запрещающий обмены, но в начале февраля проходила информация, что хоккеист готов от него отказаться, чтобы сменить клуб.
Для того, чтобы понять, насколько вообще реален интерес «Нью-Йорка» к олимпийскому чемпиону из России, достаточно взглянуть на людей, которые рулят этим клубом. Генеральный менеджер «Осторовитян» Лу Ламорелло отлично знаком с Ильей с 2010 года — именно тогда он, будучи генменеджером «Нью-Джерси», выписал нападающему контракт на 15 лет и 100 миллионов долларов. Да, Ковальчук отработал по этому соглашению только три года, но Ламорелло, в отличии от фанатов «Дэвилз», точно не таит на него зла. Наоборот, досрочный отъезд дорогого форварда в КХЛ освободил для «Дьяволов» серьезные деньги, которые в тот момент были им очень нужны. Так что, Ламорелло точно не против был бы видеть Илью в форме «Нью-Йорка».
Второй человек, который может быть в этом заинтересован — главный тренер Барри Тротц. Американский специалист отлично поработал в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым. Но желание заполучить Ковальчука может быть мотивировано у Тротца не только теплым отношением к хоккеистам из нашей страны. Вполне возможно, что тренер видит в потенциальном новичке игрока, который способен решить одну из главных проблем «Айлендерс».
«Нью-Йорк» занимает шестое место в общей таблице НХЛ, но при этом идет пятым с конца по количеству заброшенных шайб и является абсолютно худшей командой лиги по проценту реализации большинства. Последний момент и может исправить Ковальчук. С броском у
Но,
Здесь вообще все однозначно. Первый сезон в «Лос-Анджелесе» получился для россиянина кошмарным. Провальные результаты команды, не лучшая статистика самого игрока, инфекция в лодыжке, назначение в «Кингз» тренера Уилли Дежардена, у которого никогда не ладились отношения с русскими игроками. На все это можно было махнуть рукой и начать прямо сейчас готовиться к следующему чемпионату, если бы не возраст Ковальчука и не его амбициозная задача. Илья возвращался в Северную Америку с целью выиграть Кубок Стэнли и решить ее лучше до окончания действующего соглашения, которое истечет летом 2021-го. Хотя бы потому, что еще одного шанса у форварда может и не быть.
Выиграет ли в ближайшие два с половиной года Кубок Стэнли «Лос-Анджелес»? Большой вопрос. Под силу ли это «Айлендерс»? Загадывать тоже сложно, но прямо сейчас кажется, что шансов у них сильно больше, чем у «Кингз».
Прошлым летом Ковальчук уже один раз рискнул и, наверняка, готов сделать это еще раз. Слово за Ламорелло и Тротцем.
Артем Гаев