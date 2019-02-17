Две шайбы и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
ТАСС, 16 февраля. «Питтсбург» уступил «Калгари» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 16 февраля. «Питтсбург» уступил «Калгари» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Эндрю Манджапане (8-я минута), Михаэль Фролик (22), Остин Чарник (24), Трэвис Хэмоник (37) и Сэм Беннетт (39).
У проигравших шайбы забросили Джейк Генцел (18), Сидни Кросби (27) и Евгений Малкин (46, 55), который также отметился результативной передачей.
На счету Малкина теперь 59 очков (16 шайб + 43 результативные передачи) в 52 матчах. 32-летний россиянин провел первую игру после одноматчевой дисквалификации за удар клюшкой по лицу соперника во встрече с «Филадельфией».
«Калгари» прервал четырехматчевую серию поражений, «Питтсбург» проиграл в шестой раз в десяти последних играх. В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает восьмое место, имея 67 очков в 58 играх. «Калгари» идет первым на Западе, набрав 77 очков после 58 матчей.
В параллельном матче «Филадельфия» обыграла дома «Детройт» в овертайме со счетом 6:5, российский защитник хозяев Иван Проворов набрал 20-е очко в сезоне, записав на свой счет результативную передачу.