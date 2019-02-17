Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо Эвеланш0
Сент-Луис Блюз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
16.02
Филадельфия ФлайерзОТ6
Детройт Ред Уингз5
Хоккей. НХЛ
16.02
Питтсбург Пингвинз4
Калгари Флэймз5
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
16.02
Северсталь4
Трактор2
Хоккей. КХЛ
16.02
Нефтехимик0
Металлург Мг4
Хоккей. КХЛ
16.02
Торпедо НН5
Сибирь3
Хоккей. КХЛ
16.02
БарысБ1
Авангард2
Все события
Фоторепортажи
9Россия против Германии. Крутые кадры
10Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
00:04 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

ТАСС, 16 февраля. «Питтсбург» уступил «Калгари» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Эндрю Манджапане (8-я минута), Михаэль Фролик (22), Остин Чарник (24), Трэвис Хэмоник (37) и Сэм Беннетт (39).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

У проигравших шайбы забросили Джейк Генцел (18), Сидни Кросби (27) и Евгений Малкин (46, 55), который также отметился результативной передачей.

На счету Малкина теперь 59 очков (16 шайб + 43 результативные передачи) в 52 матчах. 32-летний россиянин провел первую игру после одноматчевой дисквалификации за удар клюшкой по лицу соперника во встрече с «Филадельфией».

«Калгари» прервал четырехматчевую серию поражений, «Питтсбург» проиграл в шестой раз в десяти последних играх. В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает восьмое место, имея 67 очков в 58 играх. «Калгари» идет первым на Западе, набрав 77 очков после 58 матчей.

В параллельном матче «Филадельфия» обыграла дома «Детройт» в овертайме со счетом 6:5, российский защитник хозяев Иван Проворов набрал 20-е очко в сезоне, записав на свой счет результативную передачу.

Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Биатлонистка РФ расстреляла все мишени. Она почти в десятке
Принц Саудовской Аравии хочет купить МЮ за 3,8 млрд фунтов
«Начал ныть»: что известно о состоянии Харитонова
ФК «Монако» с Головиным обыграл «Нант» в чемпионате Франции
«Атлетико» вышел на второе место в примере
Французский биатлонист выиграл гонку преследования на этапе КМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь