Две шайбы и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Эндрю Манджапане (8-я минута), Михаэль Фролик (22), Остин Чарник (24), Трэвис Хэмоник (37) и Сэм Беннетт (39).

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У проигравших шайбы забросили Джейк Генцел (18), Сидни Кросби (27) и Евгений Малкин (46, 55), который также отметился результативной передачей.

На счету Малкина теперь 59 очков (16 шайб + 43 результативные передачи) в 52 матчах. 32-летний россиянин провел первую игру после одноматчевой дисквалификации за удар клюшкой по лицу соперника во встрече с «Филадельфией».

«Калгари» прервал четырехматчевую серию поражений, «Питтсбург» проиграл в шестой раз в десяти последних играх. В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает восьмое место, имея 67 очков в 58 играх. «Калгари» идет первым на Западе, набрав 77 очков после 58 матчей.