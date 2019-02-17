Малкин вернулся с дублем! До 1000 очков осталось совсем немного
«Питтсбург» уступил «Калгари», несмотря на три очка российского форварда.
«Питтсбург» уступил «Калгари», несмотря на три очка российского форварда.
В прошлый раз нормального возвращения у Евгения Малкина не вышло: пропустив полторы недели
Малкин был чуть ли не лучшим форвардом лиги на старте сезона в октябре, в первых девяти матчах набрав 18 (5+13) очков, однако прошлогодняя история (Евгений впервые за несколько лет чуть не добрался до отметки в 100 баллов) не повторилась: результативность россиянина упала, а тут еще подоспела неприятная серия с травмой и дисквалификацией.
В этот раз — против «Калгари» — возвращение получилось куда более солидным, но тоже скомканным. По двум причинам.
«Питтсбург» проиграл — и в случае ночной победы «Каролины» может выпасть из кубковой восьмерки на «Востоке». А учитывая, что «Кейнс» набрали отличный ход — за последние 20 матчей у них 29 очков, что всего на балл меньше, чем у лучших команд лиги на этом отрезке (таковых четыре — «Тампа», «Бостон», «Айлендерс» и «Сан-Хосе») — то пропускать в концовке сезона «Ураганов» вперед нельзя ни в коем случае.
Вторая причина — очередные «минус два» Малкина, которые вновь вернули его показатель полезности к неприятным «минус 19».
В равных составах большую часть встречи Евгений был не очень заметен, и «Калгари» уверенно шел к победе — за 15 минут до окончания основного времени счет был 2:5.
И в этот момент Малкин выстрелили в большинстве — всего во второй раз в сезоне он оформил дубль. Причем обе шайбы вышли классными: сначала россиянин завершил быструю комбинацию Летанг — Кессел — Кросби, а затем шарахнул из правого круга, подарив «Пингвинз» шанс на камбэк в концовке.
И он почти получился — хозяева устроили реальный штурм и имели (дважды — Кросби) отличные шансы сравнять счет. Но не смогли.
Благодаря трем очкам у Малкина теперь 989 баллов — от тысячи его отделяет всего 11. Никита Кучеров такую дистанцию преодолел всего за три игры. Насколько быстро доберется до юбилея Евгений?
Еще пара цифр по другим звездам «Питтсбурга».
— Сидни Кросби набрал 1185 (436+749) очков в НХЛ и вышел на 49-е место в истории лиги, обойдя Рода Бриндамора. У Овечкина 1188 очков. Гол Кросби получился отличным — с острого угла он удивил неожиданным броском голкипера «Калгари» Майка Смита.
— Фил Кессел стал 16-м американцем в истории НХЛ, который набрал 800 очков. Из действующих игроков больше только у Патрика Кейна — 913.
Павел Климовицкий
|Майк Салливан
|Билл Питерс
|Мэттью Мюррей(Кейси Десмит)
|Майк Смит
|07:06
|Эндрю Манджапане(Дерек Райан, Оливер Кюлингтон)
|15:36
|Маркус Петтерссон
|15:36
|Сэм Беннетт
|15:36
|Сэм Беннетт
|17:41
|Джейк Гюнтцель(Джастин Шульц, Ник Бьюгстад)
|21:39
|Михаэл Фролик(Мэттью Ткачак, Расмус Андерссон)
|23:12
|Остин Чарник(Дерек Райан)
|25:39
|Трэвис Хэмоник
|26:52
|Сидни Кросби(Евгений Малкин, Фил Кессел)
|36:02
|Трэвис Хэмоник(Шон Монахэн, Элиас Линдхольм)
|36:43
|Зак Астон-Ризе
|38:31
|Сэм Беннетт(Дерек Райан, Микаэль Баклунд)
|40:00
|Джаред Маккэн
|40:00
|Джаред Маккэн
|40:00
|Патрик Хернквист
|40:00
|Расмус Андерссон
|40:00
|Джонни Годро
|43:57
|Трэвис Хэмоник
|45:42
|Евгений Малкин(Сидни Кросби, Фил Кессел)
|48:38
|Зак Астон-Ризе
|54:30
|Сэм Беннетт
|54:41
|Евгений Малкин(Крис Летанг, Сидни Кросби)
Михаэл Фролик (Калгари Флэймз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Дерек Райан (Калгари Флэймз)
|18
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0