Малкин вернулся с дублем! До 1000 очков осталось совсем немного

Источник: AP 2019

В прошлый раз нормального возвращения у Евгения Малкина не вышло: пропустив полторы недели из-за травмы, во встрече с «Филадельфией» он получил матч-штраф за отмашку в адрес австрийского нападающего «Флайерз» Михаэля Раффля и был дисквалифицирован НХЛ на одну игру.

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Малкин был чуть ли не лучшим форвардом лиги на старте сезона в октябре, в первых девяти матчах набрав 18 (5+13) очков, однако прошлогодняя история (Евгений впервые за несколько лет чуть не добрался до отметки в 100 баллов) не повторилась: результативность россиянина упала, а тут еще подоспела неприятная серия с травмой и дисквалификацией.

В этот раз — против «Калгари» — возвращение получилось куда более солидным, но тоже скомканным. По двум причинам.

«Питтсбург» проиграл — и в случае ночной победы «Каролины» может выпасть из кубковой восьмерки на «Востоке». А учитывая, что «Кейнс» набрали отличный ход — за последние 20 матчей у них 29 очков, что всего на балл меньше, чем у лучших команд лиги на этом отрезке (таковых четыре — «Тампа», «Бостон», «Айлендерс» и «Сан-Хосе») — то пропускать в концовке сезона «Ураганов» вперед нельзя ни в коем случае.

Вторая причина — очередные «минус два» Малкина, которые вновь вернули его показатель полезности к неприятным «минус 19».

В равных составах большую часть встречи Евгений был не очень заметен, и «Калгари» уверенно шел к победе — за 15 минут до окончания основного времени счет был 2:5.

И в этот момент Малкин выстрелили в большинстве — всего во второй раз в сезоне он оформил дубль. Причем обе шайбы вышли классными: сначала россиянин завершил быструю комбинацию Летанг — Кессел — Кросби, а затем шарахнул из правого круга, подарив «Пингвинз» шанс на камбэк в концовке.

И он почти получился — хозяева устроили реальный штурм и имели (дважды — Кросби) отличные шансы сравнять счет. Но не смогли.

Благодаря трем очкам у Малкина теперь 989 баллов — от тысячи его отделяет всего 11. Никита Кучеров такую дистанцию преодолел всего за три игры. Насколько быстро доберется до юбилея Евгений?

Еще пара цифр по другим звездам «Питтсбурга».

— Сидни Кросби набрал 1185 (436+749) очков в НХЛ и вышел на 49-е место в истории лиги, обойдя Рода Бриндамора. У Овечкина 1188 очков. Гол Кросби получился отличным — с острого угла он удивил неожиданным броском голкипера «Калгари» Майка Смита.

— Фил Кессел стал 16-м американцем в истории НХЛ, который набрал 800 очков. Из действующих игроков больше только у Патрика Кейна — 913.