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11:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малкин вернулся с дублем! До 1000 очков осталось совсем немного

«Питтсбург» уступил «Калгари», несмотря на три очка российского форварда.

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Источник: AP 2019

В прошлый раз нормального возвращения у Евгения Малкина не вышло: пропустив полторы недели из-за травмы, во встрече с «Филадельфией» он получил матч-штраф за отмашку в адрес австрийского нападающего «Флайерз» Михаэля Раффля и был дисквалифицирован НХЛ на одну игру.

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Малкин был чуть ли не лучшим форвардом лиги на старте сезона в октябре, в первых девяти матчах набрав 18 (5+13) очков, однако прошлогодняя история (Евгений впервые за несколько лет чуть не добрался до отметки в 100 баллов) не повторилась: результативность россиянина упала, а тут еще подоспела неприятная серия с травмой и дисквалификацией.

В этот раз — против «Калгари» — возвращение получилось куда более солидным, но тоже скомканным. По двум причинам.

«Питтсбург» проиграл — и в случае ночной победы «Каролины» может выпасть из кубковой восьмерки на «Востоке». А учитывая, что «Кейнс» набрали отличный ход — за последние 20 матчей у них 29 очков, что всего на балл меньше, чем у лучших команд лиги на этом отрезке (таковых четыре — «Тампа», «Бостон», «Айлендерс» и «Сан-Хосе») — то пропускать в концовке сезона «Ураганов» вперед нельзя ни в коем случае.

Вторая причина — очередные «минус два» Малкина, которые вновь вернули его показатель полезности к неприятным «минус 19».

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В равных составах большую часть встречи Евгений был не очень заметен, и «Калгари» уверенно шел к победе — за 15 минут до окончания основного времени счет был 2:5.

И в этот момент Малкин выстрелили в большинстве — всего во второй раз в сезоне он оформил дубль. Причем обе шайбы вышли классными: сначала россиянин завершил быструю комбинацию Летанг — Кессел — Кросби, а затем шарахнул из правого круга, подарив «Пингвинз» шанс на камбэк в концовке.

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И он почти получился — хозяева устроили реальный штурм и имели (дважды — Кросби) отличные шансы сравнять счет. Но не смогли.

Благодаря трем очкам у Малкина теперь 989 баллов — от тысячи его отделяет всего 11. Никита Кучеров такую дистанцию преодолел всего за три игры. Насколько быстро доберется до юбилея Евгений?

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Еще пара цифр по другим звездам «Питтсбурга».

— Сидни Кросби набрал 1185 (436+749) очков в НХЛ и вышел на 49-е место в истории лиги, обойдя Рода Бриндамора. У Овечкина 1188 очков. Гол Кросби получился отличным — с острого угла он удивил неожиданным броском голкипера «Калгари» Майка Смита.

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— Фил Кессел стал 16-м американцем в истории НХЛ, который набрал 800 очков. Из действующих игроков больше только у Патрика Кейна — 913.

Павел Климовицкий

Питтсбург Пингвинз
4:5
1:1, 1:4, 2:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2116.02.2019, 21:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанБилл Питерс
Вратари
Мэттью Мюррей(Кейси Десмит)Майк Смит
1-й период
07:06Эндрю Манджапане(Дерек Райан, Оливер Кюлингтон)
15:36Маркус Петтерссон
15:36Сэм Беннетт
15:36Сэм Беннетт
17:41Джейк Гюнтцель(Джастин Шульц, Ник Бьюгстад)
2-й период
21:39Михаэл Фролик(Мэттью Ткачак, Расмус Андерссон)
23:12Остин Чарник(Дерек Райан)
25:39Трэвис Хэмоник
26:52Сидни Кросби(Евгений Малкин, Фил Кессел)
36:02Трэвис Хэмоник(Шон Монахэн, Элиас Линдхольм)
36:43Зак Астон-Ризе
38:31Сэм Беннетт(Дерек Райан, Микаэль Баклунд)
3-й период
40:00Джаред Маккэн
40:00Джаред Маккэн
40:00Патрик Хернквист
40:00Расмус Андерссон
40:00Джонни Годро
43:57Трэвис Хэмоник
45:42Евгений Малкин(Сидни Кросби, Фил Кессел)
48:38Зак Астон-Ризе
54:30Сэм Беннетт
54:41Евгений Малкин(Крис Летанг, Сидни Кросби)
Лучшие игроки матча
Михаэл Фролик (Калгари Флэймз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Дерек Райан (Калгари Флэймз)
Статистика
18Штрафное время20
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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