Гол и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

Встреча в Денвере завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

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В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Владимир Тарасенко (45-я минута), также отличились Зак Сэнфорд (45) и Джейден Шварц (59).

Помимо шайбы Тарасенко записал на свой счет одну голевую передачу и был признан второй звездой матча. Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 30 бросков и стал третьей звездой встречи.