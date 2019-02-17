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01:56 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Денвере завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

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В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Владимир Тарасенко (45-я минута), также отличились Зак Сэнфорд (45) и Джейден Шварц (59).

Помимо шайбы Тарасенко записал на свой счет одну голевую передачу и был признан второй звездой матча. Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 30 бросков и стал третьей звездой встречи.

«Сент-Луис» выиграл девятый матч подряд.

Колорадо Эвеланш
0:3
0:0, 0:0, 0:3
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2116.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарКрэйг Беруби
Вратари
Семен Варламов(Семен Варламов)Джейк Аллен
1-й период
02:16Эй. Джей Грир
02:16Роберт Бортуццо
16:12Патрик Немет
2-й период
29:54Закари Сэнфорд
32:11Брэйден Шенн
32:12Микко Рантанен
32:12Роберт Бортуццо
38:55Габриэль Ландескуг
3-й период
44:01Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Брэйден Шенн)
44:58Закари Сэнфорд(Оскар Сундквист, Патрик Марун)
46:45Тайсон Бэрри
51:04Маккензи Макичерн
58:24Джейден Шворц(Владимир Тарасенко, Тайлер Бозак)
Лучшие игроки матча
Джейк Аллен (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Семен Варламов (Колорадо Эвеланш)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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