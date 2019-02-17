Гол и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Денвере завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).
В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Владимир Тарасенко (45-я минута), также отличились Зак Сэнфорд (45) и Джейден Шварц (59).
Помимо шайбы Тарасенко записал на свой счет одну голевую передачу и был признан второй звездой матча. Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 30 бросков и стал третьей звездой встречи.
«Сент-Луис» выиграл девятый матч подряд.
|Джаред Беднар
|Крэйг Беруби
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|Джейк Аллен
|02:16
|Эй. Джей Грир
|02:16
|Роберт Бортуццо
|16:12
|Патрик Немет
|29:54
|Закари Сэнфорд
|32:11
|Брэйден Шенн
|32:12
|Микко Рантанен
|32:12
|Роберт Бортуццо
|38:55
|Габриэль Ландескуг
|44:01
|Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Брэйден Шенн)
|44:58
|Закари Сэнфорд(Оскар Сундквист, Патрик Марун)
|46:45
|Тайсон Бэрри
|51:04
|Маккензи Макичерн
|58:24
|Джейден Шворц(Владимир Тарасенко, Тайлер Бозак)
Джейк Аллен (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Семен Варламов (Колорадо Эвеланш)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0