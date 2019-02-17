Дубль Панарина помог «Коламбусу» одержать победу над «Чикаго»

Встреча, прошедшая в Чикаго в субботу, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. Панарин отличился на 17-й и 41-й минутах матча, а еще отдал голевую передачу на Кэма Антинсона (20). Также у «Коламбуса» голами отметились Пьер-Люк Дюбуа (13) и Джош Андерсон (56). У хозяев шайбы забросили Патрик Кейн (17) и Джонатан Тэйвз (40).