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10:53 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Панарина помог «Коламбусу» одержать победу над «Чикаго»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин оформил дубль и помог своей команде обыграть на выезде «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Чикаго в субботу, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. Панарин отличился на 17-й и 41-й минутах матча, а еще отдал голевую передачу на Кэма Антинсона (20). Также у «Коламбуса» голами отметились Пьер-Люк Дюбуа (13) и Джош Андерсон (56). У хозяев шайбы забросили Патрик Кейн (17) и Джонатан Тэйвз (40).

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Панарин был признан первой звездой матча, а второй звездой стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который отразил 39 бросков по своим воротам из 41.

Результаты других матчей:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 5:2,

«Аризона Койотис» — «Торонто Мейпл Лифс» — 2:0,

«Виннипег Джетс» — «Оттава Сенаторз» — 3:4 — овертайм,

«Каролина Харрикейнс» — «Даллас Старз» — 3:0.

Чикаго Блэкхокс
2:5
1:3, 1:0, 0:2
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2117.02.2019, 04:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонДжон Торторелла
Вратари
Кэм УордСергей Бобровский
1-й период
12:36Пьер-Люк Дюбуа(Дэвид Савар)
15:03Дэвид Савар
16:14Патрик Кейн(Алекс Дебринкэт, Дилан Стром)
16:31Артемий Панарин(Пьер-Люк Дюбуа, Оливер Бьоркстранд)
19:22Кэм Аткинсон(Артемий Панарин, Райан Мюррей)
2-й период
28:15Командный штраф
39:26Джонатан Тэйвз(Эрик I Густафссон, Патрик Кейн)
3-й период
40:12Артемий Панарин(Сет Джонс, Райан Мюррей)
55:16Джош Андерсон(Райан Мюррей)
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
2Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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