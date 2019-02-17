«Вашингтон» подарил обладателям абонементов копии перстней за Кубок Стэнли-2018
Сувениры доставляли в красных коробках с логотипом клуба и надписью #ALLCAPS сбоку.
Сувениры доставляли в красных коробках с логотипом клуба и надписью #ALLCAPS сбоку.
Владельцы сезонных абонементов на матчи «Вашингтон Кэпиталз» получили подарки от клуба, сообщает Russian Machine Never Breaks. Болельщики команды получили свои собственные драгоценные перстни обладателей Кубка Стэнли.
Сувениры доставляли в красных коробках с логотипом клуба и надписью #ALLCAPS сбоку. К подарку также прилагается записка, в которой руководство «Вашингтона» благодарит каждого болельщика за поддержку.
«Мы хотим поблагодарить вас за поддержку. Вы сделали минувший сезон незабываемым. Наши фанаты на протяжении всего сезона демонстрировали неугасающий энтузиазм и неистово поддерживали команду. Клуб видел поддержку со стороны фанатов не только на играх, но и на просмотрах в барах и на чемпионском параде.
Мы счастливы, что смогли разделить этот момент с вами, ведь мы никто без вас. Ваша энергия и страсть толкают «Вашингтон» вперёд и заряжают нас на подвиги на льду. Ваша поддержка даёт нам преимущество и делает нашу домашнюю арену одним из самых тяжёлых мест в НХЛ для любого соперника. Спасибо вам за поддержку, — говорится в сообщении.