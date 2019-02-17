«Эти парни — кучка придурков». Команду русского вундеркинда атаковал главный журналист Канады

Известный североамериканский телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри на весь мир прославился скандальными высказываниями о хоккее. К русским игрокам у Дона особая любовь. Он в разное время критиковал Овечкина и его «Вашингтон», унижал Зайцева за огромный минус в прошлом сезоне. Иностранным хоккеистом тоже доставалось от Черри. На этот раз одиозный журналист набросился на «Каролину» за традицию необычным способом праздновать победы. После каждого выигранного матча «Харрикейнз» отмечают победу каким-либо веселым образом. Вот так встретили хоккеисты победу над «Далласом».

Победу над «Эдмонтоном» тоже отмечали здорово. Кажется, все были в полном восторге, кроме Дона.

— Это Национальная хоккейная лига. Для меня эти парни — кучка придурков. Лучше в плей-офф им такого не делать, это просто смешно! Не понимаю, Бриндамор — серьезный человек, а это просто посмешище. А все говорят: «Они просто радуются победам». В профессиональном хоккее этому нет места! Они что, придурки? Скажу одно — если вдруг они сделают то же самое в плей-офф, будут смеяться над соперником. Да это просто нелепо! Все комментаторы и остальные боятся сказать то, что я сейчас говорю, — заявил Черри в ярком синем пиджаке с желтым галстуком.

Официальный аккаунт «Каролины» не растерялся и мигом отреагировал на критику скандалиста. В шапке профиля «ураганов» в твиттере теперь написано: «Кучка придурков с веселым празднованием». Пользователи социальной сети и фанаты клубам мигом оценили ход и отреагировали на него положительно. А вот Дон Черри одобрения не получил.

— «Ураганы» должны отпраздновать следующую победы, надев пиджаки в стиле Дона Черри.

— Дон Черри разрушает хоккей.

Между прочим, «Каролина» за последний месяц сделала рывок и забралась в зону плей-офф. В последних десяти матчах команда Андрея Свечникова одержала восемь побед. И вряд ли кого-то в клубе беспокоят высказывания Черри. Месяц назад Дон ругался на «Коламбус» за то, что игроки отпраздновали гол в стиле Евгения Кузнецова.