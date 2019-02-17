«Эти парни — кучка придурков». Команду русского вундеркинда атаковал главный журналист Канады
Чем провинилась «Каролина»?
Чем провинилась «Каролина»?
Известный североамериканский телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри на весь мир прославился скандальными высказываниями о хоккее. К русским игрокам у Дона особая любовь. Он в разное время критиковал Овечкина и его «Вашингтон», унижал Зайцева за огромный минус в прошлом сезоне. Иностранным хоккеистом тоже доставалось от Черри. На этот раз одиозный журналист набросился на «Каролину» за традицию необычным способом праздновать победы. После каждого выигранного матча «Харрикейнз» отмечают победу
Победу над «Эдмонтоном» тоже отмечали здорово. Кажется, все были в полном восторге, кроме Дона.
— Это Национальная хоккейная лига. Для меня эти парни — кучка придурков. Лучше в
Официальный аккаунт «Каролины» не растерялся и мигом отреагировал на критику скандалиста. В шапке профиля «ураганов» в твиттере теперь написано: «Кучка придурков с веселым празднованием». Пользователи социальной сети и фанаты клубам мигом оценили ход и отреагировали на него положительно. А вот Дон Черри одобрения не получил.
— «Ураганы» должны отпраздновать следующую победы, надев пиджаки в стиле Дона Черри.
— Дон Черри разрушает хоккей.
Между прочим, «Каролина» за последний месяц сделала рывок и забралась в зону
— Кузнецов изображал птицу перед скамейкой «Коламбуса», а что сделали игроки «Блю Джекетс» после того, как забили? Снова эта птица, вы только посмотрите! Я много раз говорил — нельзя излишне радоваться, когда забиваешь. Вы же играете в игру. В этом состоит канадский путь. Слушайте меня, не слушайте никого другого, — бушевал Черри в эфире.