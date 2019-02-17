Евгений Кузнецов: Расстроило, что Овечкина никто не поддержал

Источник: Reuters

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» отметил, что поддерживал своего одноклубника Александра Овечкина в его борьбе за возможность игроков НХЛ выступить на Олимпиаде-2018. Напомним, что Игры в Пхенчхане прошли в итоге без участия хоккеистов из североамериканской лиги.

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— Овечкин бился как мог, чтобы хоккеисты НХЛ могли сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане. Ему в России потом за это же от некоторых российских чиновников, депутатов и досталось.

— Это люди, которые вообще не понимают, о чем речь.

— А вы Овечкина в той истории полностью поддерживаете?

— Да. Если бы меня на момент, когда все это решалось, хоть кто-то знал, — я бы тоже говорил. Просто мне не понравилось, что игроки друг другу в глаза говорили: «Да-да-да», а потом перед прессой, можно сказать, обос… лись, и никто не захотел говорить. И так получилось, что Саня остался один.

А на самом деле человек абсолютно правильно все говорил. И немножко расстроило, что его абсолютно никто не поддержал. Все закрыли на это глаза. Считаю, что это неправильно. Мы-то, люди спортивные, хоккейные, все прекрасно понимаем. А диванные специалисты, которые шайбы никогда не видели, начали кричать какой-то маразм вроде: «Предатель Родины!».