Евгений Кузнецов: Расстроило, что Овечкина никто не поддержал

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» отметил, что поддерживал своего одноклубника Александра Овечкина в его борьбе за возможность игроков НХЛ выступить на Олимпиаде-2018. Напомним, что Игры в Пхенчхане прошли в итоге без участия хоккеистов из североамериканской лиги.
— Овечкин бился как мог, чтобы хоккеисты НХЛ могли сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане. Ему в России потом за это же от некоторых российских чиновников, депутатов и досталось.
— Это люди, которые вообще не понимают, о чем речь.
— А вы Овечкина в той истории полностью поддерживаете?
— Да. Если бы меня на момент, когда все это решалось, хоть кто-то знал, — я бы тоже говорил. Просто мне не понравилось, что игроки друг другу в глаза говорили: «Да-да-да», а потом перед прессой, можно сказать, обос… лись, и никто не захотел говорить. И так получилось, что Саня остался один.
А на самом деле человек абсолютно правильно все говорил. И немножко расстроило, что его абсолютно никто не поддержал. Все закрыли на это глаза. Считаю, что это неправильно. Мы-то, люди спортивные, хоккейные, все прекрасно понимаем. А диванные специалисты, которые шайбы никогда не видели, начали кричать какой-то маразм вроде: «Предатель Родины!».
Каким бы сильным Саша ни был, это психологически, думаю, все равно бьет. Я никогда не буду обсуждать работу других людей. Неужели так трудно понять, что не от него все зависело? Конечно, он мог все бросить, развалить здесь (в «Вашингтоне». — Прим. И. Р.) все, приехать на Олимпиаду и сказать: «Вот, я отвечаю за свои слова». Но мы не в то время живем.