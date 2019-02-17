Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:30
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн1
Сочи3
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
18.02
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.02
Детройт Ред Уингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
18.02
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.02
Анахайм Дакс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс5
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс3
Ванкувер Кэнакс2
Все события
Фоторепортажи
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Кузнецов: Расстроило, что Овечкина никто не поддержал

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» отметил, что поддерживал своего одноклубника Александра Овечкина в его борьбе за возможность игроков НХЛ выступить на Олимпиаде-2018.

Наверх
Источник: Reuters

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» отметил, что поддерживал своего одноклубника Александра Овечкина в его борьбе за возможность игроков НХЛ выступить на Олимпиаде-2018. Напомним, что Игры в Пхенчхане прошли в итоге без участия хоккеистов из североамериканской лиги.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

— Овечкин бился как мог, чтобы хоккеисты НХЛ могли сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане. Ему в России потом за это же от некоторых российских чиновников, депутатов и досталось.

— Это люди, которые вообще не понимают, о чем речь.

— А вы Овечкина в той истории полностью поддерживаете?

— Да. Если бы меня на момент, когда все это решалось, хоть кто-то знал, — я бы тоже говорил. Просто мне не понравилось, что игроки друг другу в глаза говорили: «Да-да-да», а потом перед прессой, можно сказать, обос… лись, и никто не захотел говорить. И так получилось, что Саня остался один.

А на самом деле человек абсолютно правильно все говорил. И немножко расстроило, что его абсолютно никто не поддержал. Все закрыли на это глаза. Считаю, что это неправильно. Мы-то, люди спортивные, хоккейные, все прекрасно понимаем. А диванные специалисты, которые шайбы никогда не видели, начали кричать какой-то маразм вроде: «Предатель Родины!».

Каким бы сильным Саша ни был, это психологически, думаю, все равно бьет. Я никогда не буду обсуждать работу других людей. Неужели так трудно понять, что не от него все зависело? Конечно, он мог все бросить, развалить здесь (в «Вашингтоне». — Прим. И. Р.) все, приехать на Олимпиаду и сказать: «Вот, я отвечаю за свои слова». Но мы не в то время живем.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
Русского засудили в США? Минаков проиграл впервые за 9 лет
Кононов закрыл «Спартак» и наигрывает центр без Фернанду
Лыжник Большунов уничтожил всех конкурентов перед ЧМ
Отстраненные от Олимпиады россияне вернулись и рвут всех
Каталония сломала Мадрид. «Реал» дома проиграл «Жироне»
Туктамышева заявлена на финал Кубка России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь