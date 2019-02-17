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17 февраля, источник: Р-Спорт

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Питтсбург» нанес поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 6:5 (1:1, 2:2, 3:2) в пользу «Пингвинз».

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Крис Летанг (17 и 45-я минута), Маркус Петтерссон (32), Брайан Дюмулен (35) и российский форвард Евгений Малкин (48 и 50), у проигравших отличились Матс Цуккарелло (20 и 35), Райан Строум (38), Кевин Хэйс (55) и Мика Зибанежад (60). Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 35 бросков из 41.

Евгений Малкин был признан первой звездой встречи.

Питтсбург Пингвинз
6:5
1:1, 2:2, 3:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2117.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанДэвид Куинн
Вратари
Кейси ДесмитАлександр Георгиев
1-й период
07:16Кевин Шаттенкирк
16:11Крис Летанг(Сидни Кросби)
18:41Брайан Раст
19:20Матс Цуккарелло(Кевин Хэйс, Кевин Шаттенкирк)
2-й период
22:45Нил Пионк
25:53Командный штраф
29:55Мика Зибанежад
31:41Маркус Петтерссон(Ник Бьюгстад, Джастин Шульц)
34:09Брайан Дюмулин(Сидни Кросби, Маркус Петтерссон)
34:35Матс Цуккарелло(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
37:45Райан Стром
39:47Сидни Кросби
39:47Сидни Кросби
3-й период
44:36Крис Летанг(Джейк Гюнтцель, Сидни Кросби)
47:24Евгений Малкин(Фил Кессел, Зак Астон-Ризе)
49:55Евгений Малкин(Фил Кессел, Зак Астон-Ризе)
54:14Кевин Хэйс(Энтони Дианджело, Марк Стаал)
59:42Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Кевин Шаттенкирк)
Лучшие игроки матча
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Крис Летанг (Питтсбург Пингвинз), Матс Цуккарелло (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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