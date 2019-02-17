Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 6:5 (1:1, 2:2, 3:2) в пользу «Пингвинз».

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Крис Летанг (17 и 45-я минута), Маркус Петтерссон (32), Брайан Дюмулен (35) и российский форвард Евгений Малкин (48 и 50), у проигравших отличились Матс Цуккарелло (20 и 35), Райан Строум (38), Кевин Хэйс (55) и Мика Зибанежад (60). Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 35 бросков из 41.