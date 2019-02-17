Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Питтсбург» нанес поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Питтсбург» нанес поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 6:5 (1:1, 2:2, 3:2) в пользу «Пингвинз».
В составе «Пингвинз» шайбы забросили Крис Летанг (17 и 45-я минута), Маркус Петтерссон (32), Брайан Дюмулен (35) и российский форвард Евгений Малкин (48 и 50), у проигравших отличились Матс Цуккарелло (20 и 35), Райан Строум (38), Кевин Хэйс (55) и Мика Зибанежад (60). Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 35 бросков из 41.
Евгений Малкин был признан первой звездой встречи.
|Майк Салливан
|Дэвид Куинн
|Кейси Десмит
|Александр Георгиев
|07:16
|Кевин Шаттенкирк
|16:11
|Крис Летанг(Сидни Кросби)
|18:41
|Брайан Раст
|19:20
|Матс Цуккарелло(Кевин Хэйс, Кевин Шаттенкирк)
|22:45
|Нил Пионк
|25:53
|Командный штраф
|29:55
|Мика Зибанежад
|31:41
|Маркус Петтерссон(Ник Бьюгстад, Джастин Шульц)
|34:09
|Брайан Дюмулин(Сидни Кросби, Маркус Петтерссон)
|34:35
|Матс Цуккарелло(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
|37:45
|Райан Стром
|39:47
|Сидни Кросби
|39:47
|Сидни Кросби
|44:36
|Крис Летанг(Джейк Гюнтцель, Сидни Кросби)
|47:24
|Евгений Малкин(Фил Кессел, Зак Астон-Ризе)
|49:55
|Евгений Малкин(Фил Кессел, Зак Астон-Ризе)
|54:14
|Кевин Хэйс(Энтони Дианджело, Марк Стаал)
|59:42
|Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Кевин Шаттенкирк)
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Крис Летанг (Питтсбург Пингвинз), Матс Цуккарелло (Нью-Йорк Рейнджерс)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0