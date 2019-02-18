«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко преодолел рубеж в 400 очков в НХЛ

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (6-я минута), Райан О’Райли (20), Винс Данн (28) и Брейден Шенн (33). В активе Тарасенко также две результативные передачи. Россиянин набирает очки в 12-м матче НХЛ подряд, всего в его активе 51 очко в текущем сезоне (26 голов + 25 передач), в общей сложности в НХЛ он набрал 401 очко (204+197). Чтобы набрать 400 очков, ему понадобилось 478 матчей, и это пятый результат в истории клуба. Лучший показатель у бывшего канадского форварда Бретта Халла (288).