«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко преодолел рубеж в 400 очков в НХЛ
ТАСС, 18 февраля. «Сент-Луис» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 18 февраля. «Сент-Луис» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (6-я минута), Райан О’Райли (20), Винс Данн (28) и Брейден Шенн (33). В активе Тарасенко также две результативные передачи. Россиянин набирает очки в 12-м матче НХЛ подряд, всего в его активе 51 очко в текущем сезоне (26 голов + 25 передач), в общей сложности в НХЛ он набрал 401 очко (204+197). Чтобы набрать 400 очков, ему понадобилось 478 матчей, и это пятый результат в истории клуба. Лучший показатель у бывшего канадского форварда Бретта Халла (288).
Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 31 бросок по своим воротам, проведя четвертый матч «на ноль» в сезоне.
В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис», одержавший 10-ю победу подряд и третью кряду «сухую», занимает шестое место, набрав в 58 матчах 67 очков, «Миннесота» с 60 очками после 59 игр идет восьмой.
В следующем матче «Сент-Луис» примет «Торонто», «Миннесота» также на своем льду сыграет с «Анахаймом». Обе встречи пройдут 20 февраля.
|Брюс Будро
|Крэйг Беруби
|Алекс Стэлок
|Джордан Биннингтон
|04:49
|Джордан Гринуэй
|05:08
|Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Роберт Томас)
|18:32
|Маркус Фолиньо
|19:30
|Райан О`Райлли(Владимир Тарасенко, Алекс Пьетранджело)
|25:11
|Алекс Пьетранджело
|27:27
|Винс Данн(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
|32:06
|Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко)
|33:23
|Алекс Стэлок
|34:12
|Юэль Эрикссон Эк
|34:12
|Юэль Эрикссон Эк
|36:41
|Зак Паризе
|39:27
|Роберт Бортуццо
|49:21
|Джей Боумистер
|54:34
|Роберт Бортуццо
|57:55
|Роберт Томас
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз)
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0