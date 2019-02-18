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08:04 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко преодолел рубеж в 400 очков в НХЛ

ТАСС, 18 февраля. «Сент-Луис» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (6-я минута), Райан О’Райли (20), Винс Данн (28) и Брейден Шенн (33). В активе Тарасенко также две результативные передачи. Россиянин набирает очки в 12-м матче НХЛ подряд, всего в его активе 51 очко в текущем сезоне (26 голов + 25 передач), в общей сложности в НХЛ он набрал 401 очко (204+197). Чтобы набрать 400 очков, ему понадобилось 478 матчей, и это пятый результат в истории клуба. Лучший показатель у бывшего канадского форварда Бретта Халла (288).

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Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 31 бросок по своим воротам, проведя четвертый матч «на ноль» в сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис», одержавший 10-ю победу подряд и третью кряду «сухую», занимает шестое место, набрав в 58 матчах 67 очков, «Миннесота» с 60 очками после 59 игр идет восьмой.

В следующем матче «Сент-Луис» примет «Торонто», «Миннесота» также на своем льду сыграет с «Анахаймом». Обе встречи пройдут 20 февраля.

Миннесота Уайлд
0:4
0:2, 0:2, 0:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2117.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center, 19102 зрителя
Главные тренеры
Брюс БудроКрэйг Беруби
Вратари
Алекс СтэлокДжордан Биннингтон
1-й период
04:49Джордан Гринуэй
05:08Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Роберт Томас)
18:32Маркус Фолиньо
19:30Райан О`Райлли(Владимир Тарасенко, Алекс Пьетранджело)
2-й период
25:11Алекс Пьетранджело
27:27Винс Данн(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
32:06Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко)
33:23Алекс Стэлок
34:12Юэль Эрикссон Эк
34:12Юэль Эрикссон Эк
36:41Зак Паризе
39:27Роберт Бортуццо
3-й период
49:21Джей Боумистер
54:34Роберт Бортуццо
57:55Роберт Томас
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз)
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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