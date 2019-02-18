Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Оскар Линдблом (16-я и 59-я минуты) и российский защитник Иван Проворов (43). У хозяев шайбу забросил Даррен Хельм (35). На счету Проворова 20 (5 шайб + 15 передач) очков в сезоне.

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В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11-е место, набрав 63 очка в 59 матчах.

«Детройт» с 54 очками после 60 игр идет 15-м. В следующем матче «Филадельфия» дома сыграет с «Тампой» 20 февраля. «Детройт» на следующий день примет «Чикаго».