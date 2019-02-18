Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
ТАСС, 18 февраля. «Филадельфия» одержала победу над «Детройтом» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 18 февраля. «Филадельфия» одержала победу над «Детройтом» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Оскар Линдблом (16-я и 59-я минуты) и российский защитник Иван Проворов (43). У хозяев шайбу забросил Даррен Хельм (35). На счету Проворова 20 (5 шайб + 15 передач) очков в сезоне.
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11-е место, набрав 63 очка в 59 матчах.
«Детройт» с 54 очками после 60 игр идет 15-м. В следующем матче «Филадельфия» дома сыграет с «Тампой» 20 февраля. «Детройт» на следующий день примет «Чикаго».
В другом матче игрового дня «Нью-Джерси» на своей площадке обыграл «Баффало» со счетом 4:1. В составе хозяев 3 очка (1+2) набрал нападающий Кайл Палмьери.