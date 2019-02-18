Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, забросившим 40 шайб минимум в 10 сезонах

Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (27-я и 41-я минуты), Якоб Сильверберг (35, 55) и Кори Перри (44). У проигравших отличились российский форвард Александр Овечкин (5) и Джон Карлсон (38).

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Овечкин забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне. Российский форвард достиг такого результата в 10-й раз в карьере, он стал четвертым игроком в истории НХЛ, кому удалось установить подобное достижение. Ранее минимум 40 шайб в десяти и более сезонах забрасывали канадские форварды Марсель Дионн (10 сезонов), Марио Лемье (10) и Уэйн Гретцки (12).

В текущем сезоне россиянин провел 58 матчей, в которых набрал 67 очков (40 шайб + 27 результативных передач). Овечкин возглавляет список снайперов лиги, опережая ближайшего преследователя на четыре шайбы.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wsh-2-ana-5/t-277753022/c-65987203?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 59 играх. «Анахайм» идет 13-м на Западе, имея 55 очков после 59 матчей. В следующем матче «Вашингтон» в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом» 19 февраля, днем позже «Анахайм» на выезде встретится с «Миннесотой».

В другом матче игрового дня «Флорида» дома обыграла «Монреаль» со счетом 6:3, результативной передачей в составе победителей отметился российский форвард Евгений Дадонов.