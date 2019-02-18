Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан третьей звездой дня в НХЛ

Источник: Reuters

В гостевом матче с «Миннесотой» (4:0) Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Россиянин продлил результативную серию до 12 матчей.

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Всего в активе 27-летнего форварда 51 очко (26 голов + 25 передач) в текущем сезоне.

Первой звездой признан финский нападающий «Флориды» Александр Барков. В матче с «Монреалем» (6:3) он оформил хет-трик, а также записал на свой счет результативную передачу. В текущем сезоне 23-летний Барков набрал 57 (22+35) очков.