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10:07 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: Reuters

В гостевом матче с «Миннесотой» (4:0) Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Россиянин продлил результативную серию до 12 матчей.

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Всего в активе 27-летнего форварда 51 очко (26 голов + 25 передач) в текущем сезоне.

Первой звездой признан финский нападающий «Флориды» Александр Барков. В матче с «Монреалем» (6:3) он оформил хет-трик, а также записал на свой счет результативную передачу. В текущем сезоне 23-летний Барков набрал 57 (22+35) очков.

Второй звездой дня стал канадский вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который оформил четвертый шатаут в сезоне.

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