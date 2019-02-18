Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В гостевом матче с «Миннесотой» (4:0) Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Россиянин продлил результативную серию до 12 матчей.
Всего в активе 27-летнего форварда 51 очко (26 голов + 25 передач) в текущем сезоне.
Первой звездой признан финский нападающий «Флориды» Александр Барков. В матче с «Монреалем» (6:3) он оформил
Второй звездой дня стал канадский вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который оформил четвертый шатаут в сезоне.