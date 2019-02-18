Российский форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
На прошедшей неделе 25-летний Кучеров провел три матча, в которых набрал 10 очков (три шайбы + семь передач) в трех матчах. Он лидирует в списке бомбардиров лиги, с 94 (27+67) очками в 59 встречах.
Второй звездой недели стал российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, набравший в четырех встречах 10 (4+6) очков.
Третьей звездой стал канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в четырех матчах набрал 10 (2+8) очков.