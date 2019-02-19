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09:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Чикаго» победил «Оттаву». Команды забросили 15 шайб, Дебринкэт набрал 5 очков

«Чикаго» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:7.

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Источник: AP 2019

Нападающий «Блэкхокс» Алекс Дебринкэт сделал в этой игре хет-трик и 2 результативные передачи.

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Форвард «Чикаго» Патрик Кейн набрал 3 (1+2) очка. Он продлил свою результативную серию до 18 матчей.

Российский нападающий «Блэкхокс» Артем Анисимов провел на площадке 15 минут и сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Оттава» — 8:7 (5:4, 2:1, 1:2)

Голы: Райан — 13 (бол., Дюшен, Дзингел), 2:06 — 0:1. Балцерс — 3 (Тирни, Бедкер), 2:40 — 0:2. Дебринкэт — 30 (бол., Тэйвз, Кейн), 3:54 — 1:2. Дебринкэт — 31 (Кахун, Стром), 5:07 — 2:2. Уайт — 12, 7:55 — 2:3. Кейн — 36 (Кит), 12:36 — 3:3. Стром — 15 (Кит), 13:22 — 4:3. Саад — 20 (Сикура, Анисимов), 14:53 — 5:3. Стоун — 28 (Ткачак, Уайт), 17:46 — 5:4. Уайт — 13 (Ткачак, Стоун), 21:32 — 5:5. Дебринкэт — 32 (Стром), 28:19 — 6:5. Форслинг — 3 (Саад, Дебринкэт), 30:31 — 7:5. Тэйвз — 28 (бол., Дебринкэт, Кейн), 43:51 — 8:5. Шабо — 12 (Сиси, Дюшен), 49:01 — 8:6. Шабо — 13 (Пажо, Пяйярви-Свенссон), 54:43 — 8:7.

Вратари: Делиа (Уорд, 7:55) — Нильссон (Андерсон, 13:22, 48:56 — 49:01, 58:20).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 42 (15+16+11) — 38 (16+12+10).

Наши: Анисимов (14.59/1/-1) — -.

19 февраля. Чикаго. United Center

Во время загрузки произошла ошибка.
Чикаго Блэкхокс
8:7
5:4, 2:1, 1:2
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2219.02.2019, 04:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонГи Буше
Вратари
Коллин Делиа(Кэм Уорд)Андерс Нильссон(Крэйг Андерсон, Крэйг Андерсон)
1-й период
01:15Слэйтер Куккук
02:06Бобби Райан(Мэтт Дюшен, Райан Дзингел)
02:40Рудольф Балцерс(Крис Тирни, Миккель Бедкер)
03:23Коди Сиси
03:54Алекс Дебринкэт(Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн)
05:07Алекс Дебринкэт(Доминик Кахун, Дилан Стром)
07:55Колин Уайт
12:36Патрик Кейн(Данкан Кит)
13:22Дилан Стром(Данкан Кит)
14:53Брэндон Саад(Артем Анисимов, Дилан Сикура)
17:46Марк Стоун(Колин Уайт, Брэди Ткачак)
2-й период
21:32Колин Уайт(Брэди Ткачак, Марк Стоун)
22:48Дилан Демело
28:19Алекс Дебринкэт(Дилан Стром)
28:43Коннор Мерфи
28:43Бобби Райан
30:31Густав Форслинг(Брэндон Саад, Алекс Дебринкэт)
31:14Бобби Райан
35:10Доминик Кахун
3-й период
42:07Дилан Демело
43:51Джонатан Тэйвз(Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт)
49:01Тома Шабо(Коди Сиси, Мэтт Дюшен)
54:43Тома Шабо(Жан-Габриэль Пажо, Магнус Пяйярви-Свенссон)
58:20Слэйтер Куккук
Лучшие игроки матча
Алекс Дебринкэт (Чикаго Блэкхокс), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Колин Уайт (Оттава Сенаторз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго Блэкхокс
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