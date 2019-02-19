«Чикаго» победил «Оттаву». Команды забросили 15 шайб, Дебринкэт набрал 5 очков
«Чикаго» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:7.
«Чикаго» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:7.
Нападающий «Блэкхокс» Алекс Дебринкэт сделал в этой игре
Форвард «Чикаго» Патрик Кейн набрал 3 (1+2) очка. Он продлил свою результативную серию до 18 матчей.
Российский нападающий «Блэкхокс» Артем Анисимов провел на площадке 15 минут и сделал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Оттава» — 8:7 (5:4, 2:1, 1:2)
Голы: Райан — 13 (бол., Дюшен, Дзингел), 2:06 — 0:1. Балцерс — 3 (Тирни, Бедкер), 2:40 — 0:2. Дебринкэт — 30 (бол., Тэйвз, Кейн), 3:54 — 1:2. Дебринкэт — 31 (Кахун, Стром), 5:07 — 2:2. Уайт — 12, 7:55 — 2:3. Кейн — 36 (Кит), 12:36 — 3:3. Стром — 15 (Кит), 13:22 — 4:3. Саад — 20 (Сикура, Анисимов), 14:53 — 5:3. Стоун — 28 (Ткачак, Уайт), 17:46 — 5:4. Уайт — 13 (Ткачак, Стоун), 21:32 — 5:5. Дебринкэт — 32 (Стром), 28:19 — 6:5. Форслинг — 3 (Саад, Дебринкэт), 30:31 — 7:5. Тэйвз — 28 (бол., Дебринкэт, Кейн), 43:51 — 8:5. Шабо — 12 (Сиси, Дюшен), 49:01 — 8:6. Шабо — 13 (Пажо, Пяйярви-Свенссон), 54:43 — 8:7.
Вратари: Делиа (Уорд, 7:55) — Нильссон (Андерсон, 13:22, 48:56 — 49:01, 58:20).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 42 (15+16+11) — 38 (16+12+10).
Наши: Анисимов (14.59/1/-1) — -.
19 февраля. Чикаго. United Center
|Джереми Коллитон
|Ги Буше
|Коллин Делиа(Кэм Уорд)
|Андерс Нильссон(Крэйг Андерсон, Крэйг Андерсон)
|01:15
|Слэйтер Куккук
|02:06
|Бобби Райан(Мэтт Дюшен, Райан Дзингел)
|02:40
|Рудольф Балцерс(Крис Тирни, Миккель Бедкер)
|03:23
|Коди Сиси
|03:54
|Алекс Дебринкэт(Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн)
|05:07
|Алекс Дебринкэт(Доминик Кахун, Дилан Стром)
|07:55
|Колин Уайт
|12:36
|Патрик Кейн(Данкан Кит)
|13:22
|Дилан Стром(Данкан Кит)
|14:53
|Брэндон Саад(Артем Анисимов, Дилан Сикура)
|17:46
|Марк Стоун(Колин Уайт, Брэди Ткачак)
|21:32
|Колин Уайт(Брэди Ткачак, Марк Стоун)
|22:48
|Дилан Демело
|28:19
|Алекс Дебринкэт(Дилан Стром)
|28:43
|Коннор Мерфи
|28:43
|Бобби Райан
|30:31
|Густав Форслинг(Брэндон Саад, Алекс Дебринкэт)
|31:14
|Бобби Райан
|35:10
|Доминик Кахун
|42:07
|Дилан Демело
|43:51
|Джонатан Тэйвз(Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт)
|49:01
|Тома Шабо(Коди Сиси, Мэтт Дюшен)
|54:43
|Тома Шабо(Жан-Габриэль Пажо, Магнус Пяйярви-Свенссон)
|58:20
|Слэйтер Куккук
Алекс Дебринкэт (Чикаго Блэкхокс), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Колин Уайт (Оттава Сенаторз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0