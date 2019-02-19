«Колорадо» обыграл «Вегас». Варламов совершил 40 сейвов

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (7-я минута), Эндрю Агоццино (26) и Мэтт Калверт (47). Российский вратарь «Колорадо» Варламов второй раз в сезоне и 25-й в североамериканской карьере отыграл «на ноль».

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Он стал лучшим игроком матча. Второй звездой был признан Агоццино (1+1), третьей — Джост (1+0).

В матче также принял участие защитник Никита Задоров («Колорадо»). Он провел на площадке 19 минут 8 секунд, совершил два броска и сделал два хита.

В следующей встрече «Колорадо» 21 февраля дома сыграет с «Виннипегом». «Вегас» в этот же день на своей площадке встретится с «Бостоном». «Колорадо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции (59 очков). «Вегас» идет на пятой строчке (68).