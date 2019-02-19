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08:15 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» обыграл «Вегас». Варламов совершил 40 сейвов

ТАСС, 19 февраля. «Колорадо» победил «Вегас» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил все 40 бросков по воротам.

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (7-я минута), Эндрю Агоццино (26) и Мэтт Калверт (47). Российский вратарь «Колорадо» Варламов второй раз в сезоне и 25-й в североамериканской карьере отыграл «на ноль».

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Он стал лучшим игроком матча. Второй звездой был признан Агоццино (1+1), третьей — Джост (1+0).

В матче также принял участие защитник Никита Задоров («Колорадо»). Он провел на площадке 19 минут 8 секунд, совершил два броска и сделал два хита.

В следующей встрече «Колорадо» 21 февраля дома сыграет с «Виннипегом». «Вегас» в этот же день на своей площадке встретится с «Бостоном». «Колорадо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции (59 очков). «Вегас» идет на пятой строчке (68).

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2219.02.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарЖерар Галлан
Вратари
Семен ВарламовМалькольм Суббан
1-й период
06:36Тайсон Жост
13:34Эрик Джонсон
2-й период
23:22Джей Ти Комфер
25:47Эндрю Агоццино(Габриэль Ландескуг, Натан Маккиннон)
28:14Джонатан Маршессо
33:44Ши Теодор
3-й период
40:28Самуэль Жирар
44:22Джон Меррилл
46:53Мэттью Колверт(Мэтью Нието, Эндрю Агоццино)
47:14Никита Задоров
Лучшие игроки матча
Семен Варламов (Колорадо Эвеланш), Эндрю Агоццино (Колорадо Эвеланш), Тайсон Жост (Колорадо Эвеланш)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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