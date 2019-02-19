Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес Кингз0
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе Шаркс4
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари Флэймз3
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс8
Оттава Сенаторз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Фоторепортажи
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
09:34 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер «Тампы»: Кучеров — особенный игрок

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча с «Коламбус Блю Джекетс» заявил, что российский форвард команды Никита Кучеров — особенный игрок.

Наверх
Источник: AP 2019

«Тампа Бэй» в ночь с понедельника на вторник победила «Коламбус» — 5:1. Кучеров забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков.

«Он (Кучеров) — особенный игрок. В день когда ты не показываешь лучшей игры, когда твоя команда не на высоте, на первый план вышел наш лидер, а также наш голкипер помог нам», — цитирует Купера USA Today.

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»
«Чикаго» победил «Оттаву». Команды забросили 15 шайб
Стали известны соперники «Ман Сити» и МЮ в 1/4 Кубка Англии
Орсер рассказал о трудностях "переходного периода" у Медведевой
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Первый матч Ягра после возвращения: почти 18 минут на льду
Переход игрока «Зенита» в «Эмполи» отказались регистрировать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь