Главный тренер «Тампы»: Кучеров — особенный игрок
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча с «Коламбус Блю Джекетс» заявил, что российский форвард команды Никита Кучеров — особенный игрок.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча с «Коламбус Блю Джекетс» заявил, что российский форвард команды Никита Кучеров — особенный игрок.
«Тампа Бэй» в ночь с понедельника на вторник победила «Коламбус» — 5:1. Кучеров забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков.
«Он (Кучеров) — особенный игрок. В день когда ты не показываешь лучшей игры, когда твоя команда не на высоте, на первый план вышел наш лидер, а также наш голкипер помог нам», — цитирует Купера USA Today.