Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес Кингз0
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе Шаркс4
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари Флэймз3
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс8
Оттава Сенаторз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Фоторепортажи
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
10:08 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в ночь с понедельника на вторник в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) в пользу «Вашингтона».

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В составе победителей дубль сделал российский форвард Александр Овечкин (12-я и 26-я минуты), еще одну шайбу забросил Бретт Коннолли (13).

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

У гостей отличились Алекс Иафалло (49) и российский нападающий Илья Ковальчук (60).

Овечкин по итогам игры признан первой звездой матча.

Россиянин с 42 голами возглавляет список лучших снайперов сезона в НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Бостон» на выезде в овертайме победил «Сан-Хосе» — 6:5. В составе гостей хет-трик сделал Джо Торнтон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Александр Овечкин ставит рекорд за рекордом
Во время загрузки произошла ошибка.
12 февраля© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
«Чикаго» победил «Оттаву». Команды забросили 15 шайб
Стали известны соперники «Ман Сити» и МЮ в 1/4 Кубка Англии
Орсер рассказал о трудностях "переходного периода" у Медведевой
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Первый матч Ягра после возвращения: почти 18 минут на льду
Переход игрока «Зенита» в «Эмполи» отказались регистрировать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь