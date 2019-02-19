Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в ночь с понедельника на вторник в
В составе победителей дубль сделал российский форвард Александр Овечкин (12-я и 26-я минуты), еще одну шайбу забросил Бретт Коннолли (13).
Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.
У гостей отличились Алекс Иафалло (49) и российский нападающий Илья Ковальчук (60).
Овечкин по итогам игры признан первой звездой матча.
Россиянин с 42 голами возглавляет список лучших снайперов сезона в НХЛ.
В другом матче «Бостон» на выезде в овертайме победил «Сан-Хосе» — 6:5. В составе гостей