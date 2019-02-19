Овечкин поделился мнением о победе над командой Ковальчука

«Надеюсь, мы возвращаемся к своей лучшей форме. Мы проиграли предыдущий матч, и сегодня нам нужно было отреагировать. Конечно, 3:2 — это хороший результат для нас, и вы могли видеть, что если у первой тройки не получалось забить или доиграть в атаке, то вторая линия подхватывала шайбу и делала работу.

Мы играем просто, умно, хорошо перемещаемся по площадке. Отличные возможности появляются не только у меня, но и у других парней. Забить 60 голов за сезон? Я не думаю об этой возможности, — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.