Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора матча НХЛ
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» (5:1) произошёл необычный инцидент.
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» (5:1) произошёл необычный инцидент.
Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора Пьера МакГуайра. Комментатор среагировал на полёт шайбы с опозданием, игровой снаряд разбил камеру оператору.
Главным героем встречи «Тампы» и «Коламбуса» стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский
|Джон Торторелла
|Джон Купер
|Йоонас Корписало
|Андрей Василевский
|02:02
|Джош Андерсон
|11:18
|Никита Кучеров(Янни Гурд, Михаил Сергачев)
|14:24
|Никита Кучеров(Брэйдон Коберн)
|17:48
|Алекс Киллорн
|32:19
|Седрик Пакетт
|38:19
|Джош Андерсон
|39:27
|Командный штраф
|39:31
|Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
|40:12
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
|40:46
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Райан Макдона)
|47:30
|Пьер-Люк Дюбуа
|47:30
|Матье Жозеф
|53:09
|Никита Кучеров
|53:09
|Никита Кучеров
|58:15
|Лукаш Седлак(Райли Нэш, Скотт Харрингтон)
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0