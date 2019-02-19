Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора матча НХЛ

Главным героем встречи «Тампы» и «Коламбуса» стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Также дублем отметился Брейден Пойнт, ещё один гол в активе Стивена Стэмкоса. У «Коламбуса» отличился Лукаш Седлак.