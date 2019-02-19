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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора матча НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» (5:1) произошёл необычный инцидент.

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НХЛ 2018-2019Неделя 22, 20.02.2019, 3:00

Филадельфия Флайерз-:Тампа-Бэй Лайтнинг-

Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора Пьера МакГуайра. Комментатор среагировал на полёт шайбы с опозданием, игровой снаряд разбил камеру оператору.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главным героем встречи «Тампы» и «Коламбуса» стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Также дублем отметился Брейден Пойнт, ещё один гол в активе Стивена Стэмкоса. У «Коламбуса» отличился Лукаш Седлак.

Коламбус Блю Джэкетс
1:5
0:2, 0:1, 1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2219.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Nationwide Arena, 16411 зрителей
Главные тренеры
Джон ТортореллаДжон Купер
Вратари
Йоонас КорписалоАндрей Василевский
1-й период
02:02Джош Андерсон
11:18Никита Кучеров(Янни Гурд, Михаил Сергачев)
14:24Никита Кучеров(Брэйдон Коберн)
17:48Алекс Киллорн
2-й период
32:19Седрик Пакетт
38:19Джош Андерсон
39:27Командный штраф
39:31Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
3-й период
40:12Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
40:46Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Райан Макдона)
47:30Пьер-Люк Дюбуа
47:30Матье Жозеф
53:09Никита Кучеров
53:09Никита Кучеров
58:15Лукаш Седлак(Райли Нэш, Скотт Харрингтон)
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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