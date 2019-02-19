Энрот: Хочу получить ещё один шанс в сильнейшей лиге мира

Источник: РИА "Новости"

«Карьера в НХЛ? Это моя главная цель. Работаю, чтобы достичь ее и получить еще один шанс в сильнейшей лиге мира. В конце концов, мне всего тридцать, впереди много лет карьеры…

Как оцениваю проведенное в Минске время? Безусловно, эти годы принесли пользу. Получил новый опыт, выступая во второй по силе лиге мира в окружении классных мастеров. Жаль только, мы ни разу не пробились в плей-офф. Ведь это было главной целью команды.

Первый минский сезон был чуть лучше, но и во втором, мне кажется, я действовал хорошо. Конечно, хотелось бы более успешного результата для команды. Но в целом между двумя сезонами значительной разницы нет. Они получились похожими.