Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Барыс
Все события
Фоторепортажи
9Россия против Германии. Крутые кадры
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
19 февраля, источник: Чемпионат.com

Энрот: Хочу получить ещё один шанс в сильнейшей лиге мира

Голкипер Юнас Энрот, недавно покинувший минское «Динамо», рассказал о желании ещё раз попробовать силы в Национальной хоккейной лиге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Карьера в НХЛ? Это моя главная цель. Работаю, чтобы достичь ее и получить еще один шанс в сильнейшей лиге мира. В конце концов, мне всего тридцать, впереди много лет карьеры…

Как оцениваю проведенное в Минске время? Безусловно, эти годы принесли пользу. Получил новый опыт, выступая во второй по силе лиге мира в окружении классных мастеров. Жаль только, мы ни разу не пробились в плей-офф. Ведь это было главной целью команды.

Первый минский сезон был чуть лучше, но и во втором, мне кажется, я действовал хорошо. Конечно, хотелось бы более успешного результата для команды. Но в целом между двумя сезонами значительной разницы нет. Они получились похожими.

Смена тренера? Не особенно. В принципе, для меня всё осталось по-прежнему. Наверное, полевым игрокам в этом плане пришлось сложнее: у Горди Дуайера одна система, у Андрея Сидоренко — другая", — цитирует вратаря «Прессбол».

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Российская фигуристка поразила зрителей откровенным костюмом!
Закон Родченкова убьет мировой спорт: когда он будет принят?
«Спартак» не смог удержать победу над «Оренбургом» в Белеке
The Guardian назвал возможную причину ухода Сарри из «Челси»
Чемпионат Европы по биатлону стартует в Белоруссии
Дзагоева унесли на носилках во время товарищеского матча ЦСКА
Заседание по восстановлению Союза биатлонистов России перенесено
Хореограф Загитовой описал стиль работы Этери Тутберидзе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь