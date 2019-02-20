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08:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси», у Малкина — результативная передача

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут 35 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и отметился передачей.

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«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) в пользу гостей. «Пингвинз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Зак Астон-Риз, Ник Бьюгстад, Брайан Раст и Чад Руведел. Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей отразил 33 броска из 36.

По два балла в составе «Дэвилз» набрали: Маркус Юханссон (1+1), Йеспер Братт (1+1) и Мирко Мюллер (0+2).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут 35 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и отметился передачей.

Нью-Джерси Дэвилз
3:4
2:2, 0:2, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2220.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Джон ХайнсМайк Салливан
Вратари
Кейт КинкейдМэттью Мюррей
1-й период
02:14Йеспер Братт(Маркус Юханссон, Мирко Мюллер)
06:49Зак Астон-Ризе(Брайан Дюмулин, Сидни Кросби)
07:17Евгений Малкин
12:12Маркус Юханссон(Мирко Мюллер, Йеспер Братт)
16:30Бретт Сени
18:24Ник Бьюгстад(Маркус Петтерссон, Доминик Симон)
2-й период
30:45Брайан Раст(Джейк Гюнтцель)
37:29Чад Руведел(Евгений Малкин)
3-й период
45:42Фил Кессел
55:10Майлс Вуд(Дэймон Сиверсон, Трэвис Зэйджак)
57:09Блейк Коулман
Лучшие игроки матча
Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Маркус Юханссон (Нью-Джерси Дэвилз), Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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