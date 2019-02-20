«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси», у Малкина — результативная передача

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/S1YcGY-DfwM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) в пользу гостей. «Пингвинз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Зак Астон-Риз, Ник Бьюгстад, Брайан Раст и Чад Руведел. Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей отразил 33 броска из 36.

По два балла в составе «Дэвилз» набрали: Маркус Юханссон (1+1), Йеспер Братт (1+1) и Мирко Мюллер (0+2).