«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси», у Малкина — результативная передача
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут 35 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и отметился передачей.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут 35 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и отметился передачей.
«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) в пользу гостей. «Пингвинз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Зак
По два балла в составе «Дэвилз» набрали: Маркус Юханссон (1+1), Йеспер Братт (1+1) и Мирко Мюллер (0+2).
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут 35 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и отметился передачей.
|Джон Хайнс
|Майк Салливан
|Кейт Кинкейд
|Мэттью Мюррей
|02:14
|Йеспер Братт(Маркус Юханссон, Мирко Мюллер)
|06:49
|Зак Астон-Ризе(Брайан Дюмулин, Сидни Кросби)
|07:17
|Евгений Малкин
|12:12
|Маркус Юханссон(Мирко Мюллер, Йеспер Братт)
|16:30
|Бретт Сени
|18:24
|Ник Бьюгстад(Маркус Петтерссон, Доминик Симон)
|30:45
|Брайан Раст(Джейк Гюнтцель)
|37:29
|Чад Руведел(Евгений Малкин)
|45:42
|Фил Кессел
|55:10
|Майлс Вуд(Дэймон Сиверсон, Трэвис Зэйджак)
|57:09
|Блейк Коулман
Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Маркус Юханссон (Нью-Джерси Дэвилз), Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0