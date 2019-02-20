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08:58 (мск), источник: ТАСС

Шайба Сергачева помогла «Тампе» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

«Тампа» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 96 очков в 61 матче.

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ТАСС, 20 февраля. «Тампа» со счетом 5:2 одержала победу над «Филадельфией» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Защитник команды гостей Михаил Сергачев записал в свой актив одну заброшенную шайбу.

В составе победителей отличились Сергачев (3-я минута), Алекс Киллорн (6), Джей Ти Миллер (11), Янни Гурд (48) и Райан Макдона (60). У хозяев шайбы забросили Оскар Линдблом (42) и Трэвис Конечны (51).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский участие в матче не принимал. Нападающий гостей Никита Кучеров, лидирующий в списке бомбардиров регулярного чемпионата, и защитник хозяев Иван Проворов очков не набрали. Миллер (1+1) стал первой звездой матча, нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье (0+2) — второй, защитник «Тампы» Эрик Чернак — третьей.

«Тампа» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 96 очков в 61 матче. «Филадельфия» идет на 11-й строчке, после 60 встреч команда имеет 63 очка. Следующий матч «Тампа» проведет 22 февраля дома против «Баффало». «Филадельфия» в этот же день сыграет на выезде с «Монреалем».

В другом матче дня «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл в гостях «Каролину» со счетом 2:1. Победную шайбу в этой встрече забросил россиянин Владислав Наместников, для которого она стала седьмой в сезоне. Нападающий был признан второй звездой матча.

Филадельфия Флайерз
2:5
0:3, 0:0, 2:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2220.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Скотт ГордонДжон Купер
Вратари
Картер Харт(Брайан Эллиотт, Брайан Эллиотт)Луи Доминге
1-й период
02:22Михаил Сергачев(Ондржей Палат, Стивен Стэмкос)
02:33Фил Вароун
05:13Алекс Киллорн(Энтони Чирелли, Адам Эрне)
10:23Джей.Ти. Миллер
18:59Адам Эрне
2-й период
24:00Даник Мартел
37:08Энтони Чирелли
3-й период
41:03Оскар Линдблум(Шон Кутюрье, Михаэль Раффль)
42:17Уэйн Симмондс
42:17Тайлер Джонсон
45:43Уэйн Симмондс
47:42Янни Гурд(Джей.Ти. Миллер, Райан Макдона)
50:51Трэвис Конекны(Шон Кутюрье, Трэвис Санхейм)
55:19Фил Вароун
56:11Радко Гудас
59:23Райан Макдона
59:23Уэйн Симмондс
Лучшие игроки матча
Джей.Ти. Миллер (Тампа-Бэй Лайтнинг), Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз), Эрик Чернак (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
20Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия Флайерз
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