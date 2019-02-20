Шайба Сергачева помогла «Тампе» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

ТАСС, 20 февраля. «Тампа» со счетом 5:2 одержала победу над «Филадельфией» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Защитник команды гостей Михаил Сергачев записал в свой актив одну заброшенную шайбу.

В составе победителей отличились Сергачев (3-я минута), Алекс Киллорн (6), Джей Ти Миллер (11), Янни Гурд (48) и Райан Макдона (60). У хозяев шайбы забросили Оскар Линдблом (42) и Трэвис Конечны (51).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nTJSkZBZ2Cw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский участие в матче не принимал. Нападающий гостей Никита Кучеров, лидирующий в списке бомбардиров регулярного чемпионата, и защитник хозяев Иван Проворов очков не набрали. Миллер (1+1) стал первой звездой матча, нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье (0+2) — второй, защитник «Тампы» Эрик Чернак — третьей.

«Тампа» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 96 очков в 61 матче. «Филадельфия» идет на 11-й строчке, после 60 встреч команда имеет 63 очка. Следующий матч «Тампа» проведет 22 февраля дома против «Баффало». «Филадельфия» в этот же день сыграет на выезде с «Монреалем».