Шайба Сергачева помогла «Тампе» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ
«Тампа» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 96 очков в 61 матче.
«Тампа» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 96 очков в 61 матче.
ТАСС, 20 февраля. «Тампа» со счетом 5:2 одержала победу над «Филадельфией» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Защитник команды гостей Михаил Сергачев записал в свой актив одну заброшенную шайбу.
В составе победителей отличились Сергачев (3-я минута), Алекс Киллорн (6), Джей Ти Миллер (11), Янни Гурд (48) и Райан Макдона (60). У хозяев шайбы забросили Оскар Линдблом (42) и Трэвис Конечны (51).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский участие в матче не принимал. Нападающий гостей Никита Кучеров, лидирующий в списке бомбардиров регулярного чемпионата, и защитник хозяев Иван Проворов очков не набрали. Миллер (1+1) стал первой звездой матча, нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье (0+2) — второй, защитник «Тампы» Эрик Чернак — третьей.
«Тампа» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 96 очков в 61 матче. «Филадельфия» идет на 11-й строчке, после 60 встреч команда имеет 63 очка. Следующий матч «Тампа» проведет 22 февраля дома против «Баффало». «Филадельфия» в этот же день сыграет на выезде с «Монреалем».
В другом матче дня «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл в гостях «Каролину» со счетом 2:1. Победную шайбу в этой встрече забросил россиянин Владислав Наместников, для которого она стала седьмой в сезоне. Нападающий был признан второй звездой матча.
|Скотт Гордон
|Джон Купер
|Картер Харт(Брайан Эллиотт, Брайан Эллиотт)
|Луи Доминге
|02:22
|Михаил Сергачев(Ондржей Палат, Стивен Стэмкос)
|02:33
|Фил Вароун
|05:13
|Алекс Киллорн(Энтони Чирелли, Адам Эрне)
|10:23
|Джей.Ти. Миллер
|18:59
|Адам Эрне
|24:00
|Даник Мартел
|37:08
|Энтони Чирелли
|41:03
|Оскар Линдблум(Шон Кутюрье, Михаэль Раффль)
|42:17
|Уэйн Симмондс
|42:17
|Тайлер Джонсон
|45:43
|Уэйн Симмондс
|47:42
|Янни Гурд(Джей.Ти. Миллер, Райан Макдона)
|50:51
|Трэвис Конекны(Шон Кутюрье, Трэвис Санхейм)
|55:19
|Фил Вароун
|56:11
|Радко Гудас
|59:23
|Райан Макдона
|59:23
|Уэйн Симмондс
Джей.Ти. Миллер (Тампа-Бэй Лайтнинг), Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз), Эрик Чернак (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|20
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0